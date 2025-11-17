La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina culpable de crímenes de lesa humanidad

Nueva Delhi, 17 nov (EFE).- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) declaró este lunes culpable de crímenes de lesa humanidad a la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina, con relación a la represión de las protestas que tuvieron lugar en 2024 y que forzaron su dimisión.

«La acusada Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad», dijo el juez Golam Mortuza Mozumder, según la retransmisión en directo de la cadena de televisión de Bangladés BTV. EFE

