La ex primera ministra de Bangladés Zia viajará a Londres para recibir tratamiento médico

2 minutos

Nueva Delhi, 4 dic (EFE).- La ex primera ministra de Bangladés Khaleda Zia (1991-1996) y (2001-2006)- viajará este viernes a Londres para someterse a tratamiento médico, después de permanecer en estado crítico desde que fue ingresada en un hospital privado de Daca por una infección pulmonar que afectó a su corazón, según los medios bangladesíes

La ex primera ministra, de 90 años, ha recibido en Bangladés la visita de equipos médicos nacionales e internacionales, entre ellos británicos y chinos.

Zia arrastra desde hace años un delicado estado de salud, marcado por una cirrosis que la mantuvo a menudo entre hospitales y períodos de arresto domiciliario durante el Gobierno de Sheikh Hasina, ahora condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad.

Según The Daily Star, la junta médica que se encarga de la salud de Zia -compuesta, entre otros, por especialistas del Reino Unido y de China- «revisó su condición e informe y la consideraron apta» para el largo viaje al Reino Unido.

El médico personal de Zia, AZM Zahid Hossain, dijo a los medios que, si todo va bien, Zia y su equipo médico partirán mañana hacia Londres en un ambulancia aérea catarí.

La líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) estuvo apartada de la vida pública a causa de su delicado estado de salud y por una treintena de casos judiciales -incluidos procesos por corrupción- por los que fue condenada en 2018.

Esos cargos fueron suspendidos en 2020 y, más recientemente, un tribunal especial la absolvió en 37 causas, lo que abrió la puerta a su eventual regreso a la política.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que causaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico.

Su estado crítico coincide con un Bangladés inestable tras la condena a muerte dictada el 17 de noviembre contra la ex primera ministra Hasina y bajo un Gobierno interino encabezado por el nobel de la Paz Muhammad Yunus, que prepara la convocatoria de elecciones generales para febrero de 2026 en Bangladés. EFE

