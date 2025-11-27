La ex primera ministra peruana asilada por México es condenada a once años de prisión

Lima, 27 nov (EFE).- Betssy Chávez, la ex primera ministra de Perú asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, fue condenada este jueves a once años, cinco meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022 por el expresidente izquierdista Pedro Castillo, que recibió la misma pena.

La Sala Penal Especial del de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró a Chávez como coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y al ex primer ministro y entonces jefe del gabinete de asesores del presidente, Aníbal Torres.

El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez, que permanece en la sede diplomática de México sin que el Gobierno de transición de Perú, con el presidente interino derechista José Jerí al mando, le haya concedido un salvoconducto para que pueda viajar a México. EFE

