La excandidata correísta niega vínculos ilícitos y denuncia persecución tras un registro

Quito, 28 ene (EFE).- La excandidata presidencial del correísmo Luisa González denunció este miércoles que el registro de su vivienda durante la madrugada en Quito responde a una «persecución política» y negó de forma tajante cualquier financiamiento irregular, ni de «Venezuela ni de ningún cartel», a su movimiento político, Revolución Ciudadana (RC).

El registro, según explicó la Fiscalía, se enmarca en la investigación Caja chica, que indaga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos durante la campaña presidencial de 2023 en Ecuador, que podría haberse financiado con dinero ilícito, en efectivo, procedente de Venezuela.

«A (Daniel) Noboa (presidente de Ecuador) le dije (…) que si decía que había documentos de vinculación con el Cartel de los Soles, que los presentara (…) La RC no ha recibido un solo centavo (…) ni de Venezuela ni de ningún cartel. Somos los únicos que presentamos los reportes de campaña a tiempo», sentenció.

«Allanaron la vivienda de mis padres, allanaron mi domicilio y no sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este Gobierno», declaró en la sede de RC en Quito la excandidata del correísmo, liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).

Enumeró una serie de presuntos casos de narcotráfico y corrupción denunciados por su movimiento que, según dijo, no han sido investigados con el mismo rigor, entre ellos el caso Blasti.

Este se refiere a las acusaciones de asambleístas de la RC, quienes denunciaron que en una incautación de 2,3 toneladas de cocaína en un contenedor con destino a Europa estarían involucradas, supuestamente, personas cercanas al Gobierno de Noboa.

«Este es el Gobierno de la corrupción y del narcotráfico», afirmó la excandidata presidencial.

González denunció además que, al preguntar por los motivos del registro, le indicaron que el caso era reservado y que no le dieron más detalles.

«Me dijeron que no se podían tomar fotos, pero ya estaban circulando (en redes sociales). Eso es persecución política», sostuvo.

González perdió en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente al actual presidente Daniel Noboa, quien en los comicios del año pasado logró la reelección hasta 2029.

El manejo de las cuentas de campaña de González se encuentra bajo análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE

