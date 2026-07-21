La exdiputada británica Ann Widdecombe murió tras recibir 21 martillazos

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La justicia británica mantuvo el martes en prisión preventiva al sospechoso de haber matado a la exdiputada Ann Widdecombe, figura de la derecha conservadora, que recibió 21 martillazos en la cabeza, en su domicilio del suroeste de Inglaterra.

El asesinato de esta mujer de 78 años, portavoz del partido antiinmigración Reform UK, reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los políticos, diez años después del asesinato de la diputada laborista Jo Cox.

Joshua Kerry, un británico de 28 años, residente en Rotherham (norte de Inglaterra), a casi 480 kilómetros del lugar donde vivía Widdecombe, compareció el martes ante dos tribunales de Londres.

Los tribunales fijaron de forma provisional la fecha del juicio para el 8 de junio de 2027.

El sospechoso fue detenido el 11 de julio, dos días después del hallazgo del cuerpo de Widdecombe en su casa de Haytor, en el condado de Devon, dentro del Dartmoor National Park (suroeste de Inglaterra).

Las fuerzas de seguridad descartaron inicialmente un móvil político, pero después la policía antiterrorista anunció que se hacía cargo de la investigación y que se trató de «un ataque selectivo».

El jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, indicó el lunes que los investigadores tratan de determinar si existía «una posible motivación política».

La exdiputada conservadora estaba almorzando cuando el sospechoso entró supuestamente en su casa para atacarla.

El presunto homicida está acusado de haber robado después la cartera que se encontraba en el bolso de la víctima antes de huir en coche.

Según los elementos presentados ante el tribunal, el asesino permaneció en total solo dos minutos en la propiedad.

El jardinero de Widdecombe fue quien descubrió el cuerpo de la política asesinada, en la cocina de su domicilio.

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