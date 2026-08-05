La exitosa serie mexicana ‘Nadie nos va a extrañar’ vuelve a retratar la herida juvenil

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David Álvarez

Ciudad de México, 5 ago (EFE).- En medio de la crisis económica mexicana de 1995, conocida como el «error de Diciembre», los protagonistas de la serie ‘Nadie nos va a extrañar’ tendrán que afrontar en una segunda temporada el suicidio de su compañero Memo mientras intentan construir un futuro en el que puedan desarrollar sus carreras y superar los retos de un nuevo México.

«Las familias mexicanas cambiaron completamente después de la crisis, cambiaron de estilo de vida. Fue un momento muy marcado en la historia de México», explica en entrevista con EFE Macarena Oz, quien interpreta a Daniela, una de las protagonistas de esta segunda entrega, que se estrena el viernes 7 de agosto en la plataforma de Amazon Prime Video.

‘Nadie nos va a extrañar’ vuelve con su elenco estelar, conformado por Tenoch (Virgilio Delgado), Alex (Nicolás Haza), Marifer (Camila Calónico) y Daniela, quienes deberán costear sus estudios de preparatoria mientras enfrentan el dilema de si podrán ingresar a la universidad al año siguiente, en medio de las dificultades económicas que asfixiaban a la población mexicana de 1990.

«Siempre va a haber gente intentando meterte el pie para que te caigas, pero ganas por la reacción que tienes ante eso, cuando no te dejas abrumar por los problemas. Eso es algo padre de la adolescencia y la niñez; creo que incluso más en los noventa que ahora, porque con la digitalización es más complicado», explica Delgado.

Esa actitud es la que orilla al grupo de amigos a seguir vendiendo tareas al resto de sus compañeros de la escuela, mientras muchos los juzgan por ser «nerds», tener sobrepeso o ser homosexuales.

«La aceptación no llega tan rápido y, aunque en el caso de Alex, por suerte, sus amigos lo aceptan muy pronto, le toca pasar por muchas cosas más. Tiene que atravesar ese proceso de aceptación propia y también del mundo que lo rodea», explica Haza sobre su personaje, que se revela como homosexual.

Suicidio juvenil

La muerte de Memo (Axel Madrazo) afecta profundamente a todos los personajes, pero especialmente a Marifer, que, tras iniciar una relación sentimental con él, tiene que convivir con la culpa de no haber podido salvar a su primer amor.

«Es todo bien difícil. La vida sigue después de una realidad tan importante como este suicidio y no tienes chance de pausar un segundo y entender qué te está pasando y de qué manera te afecta el que esta persona ya no esté contigo”, explica Calónico.

Según la intérprete, conocida por cintas como ‘Latido’ (2023), en la que trabajó junto a la nominada al Óscar, Marina de Tavira, estas experiencias traumáticas son una forma de que jóvenes como Marifer comiencen una «transformación personal desde un lugar de rehabilitación de vida», con una «vitalidad» que «apenas está encontrando y descubriendo en ella».

La segunda temporada de ‘Nadie nos va a extrañar’ incluirá además una canción original de Julieta Venegas, ‘Sentimiento raro’, con la que la cantante vuelve a colaborar con la serie tras el éxito de ‘A donde va el viento’, tema que formó parte de la primera entrega. EFE

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