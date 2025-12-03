La exjefa de la diplomacia de la UE Mogherini, imputada por corrupción

(Actualiza con nueva información y declaraciones)

Bruselas, 3 dic (EFE).- La ex alta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini y otros dos detenidos en la víspera han sido imputados este miércoles por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga y precisó que los delitos que se les imputan son de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

La Policía Federal belga realizó este martes registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa, centro del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Mogherini estaba al frente del centro de estudios con sede en Brujas desde 2020 y durante el curso académico en el foco de la investigación, dotado con unos 2 millones de euros para sus dos primeros años y que formó parte de la iniciativa de Bruselas para expandir la formación de los jóvenes diplomáticos de la UE bajo el mandato como alto representante del español Josep Borrell, sucesor de la política italiana en ese cargo.

Además de Mogherini, fue detenido el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas.

El tercer arrestado es, según la agencia ANSA, el también italiano Cesare Zegretti, que desde 2022 es el codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa.

La fiscalía se limitó a anunciar la imputación de «la rectora y un alto cargo» del Colegio de Europa, así como de un alto funcionario de la Comisión Europea, sin hacer públicas las identidades de los imputados.

Citada por ANSA, la abogada de Mogherini, Mariapaola Cherchi, aseguró que el interrogatorio se prolongó durante diez horas, hasta la medianoche, y que la exjefa de la diplomacia europea dio «aclaraciones de forma exhaustiva y detallada, tal como lo requirieron legítimamente los investigadores», en un clima que describió como «sereno».

Según su letrada, Mogherini preguntó a los investigadores si debía «limitar sus movimientos» pero le dijeron que no al no haber «motivo para ello». «Esto debería ayudar a calmar la polémica que hasta ahora ha sido alimentada principalmente por los medios de comunicación», añadió.

La EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, precisó que, de momento, no hará públicos más detalles de la investigación para no comprometer su resultado y señaló la presunción de inocencia de los tres imputados. EFE

