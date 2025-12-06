La explosión de un ‘coche bomba’ provoca dos muertos y siete heridos en México

Morelia (México), 6 dic (EFE).- La explosión de un ‘coche bomba’ frente a la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), provocó este sábado dos muertos y al menos siete heridos, informó el Gabinete de Seguridad.

El organismo indicó que las autoridades investigan la explosión registrada por la mañana hora local.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán confirmó que la explosión ocurrió alrededor de las 12.00 hora local (16.00 GMT) a menos de cien metros de la Alcaldía de Coahuayana.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar si las muertos y los heridos son o no integrantes de la Policía Comunitaria, que realiza funciones de seguridad pública pero no cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno de Michoacán.

La explosión provocó severos daños en al menos diez inmuebles, varios con locales comerciales, así como en una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias El Comandante Teto, identificado como un exintegrante de los grupos civiles de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel hegemónico del narcotráfico autodenominado Los Caballeros Templarios.

El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército mexicano y la Marina.

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

Desde entonces, se ha detenido a 165 personas e incautado 68 armas de fuego, 7.409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo y varias cantidades de distintas drogas. EFE

