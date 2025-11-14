La explosión de un carro bomba deja una persona muerta en el suroeste de Colombia

1 minuto

Cali (Colombia), 14 nov (EFE).- Una persona murió este viernes por la explosión de un carro bomba en el departamento del Cauca y activado en un sector de la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El estallido se escuchó en varios caseríos cercanos, entre ellos Los Naranjos y La María, ubicados en la zona rural del municipio de Piendamó, los cuales quedaron sin electricidad a causa de la detonación. El vehículo explotado terminó a un costado de la carretera.

Las autoridades investigan si la víctima era un civil que transitaba por el lugar o la persona que conducía el vehículo.

Igualmente, se averigua si el automóvil tenía como objetivo atacar una base militar que está cerca del sector.

Tras la explosión, el Ejército desplegó un amplio dispositivo de seguridad, debido a la importancia estratégica de la vía Panamericana, principal corredor vial que conecta al Cauca con el vecino departamento de Nariño y con el norte de Ecuador.

En esta zona hacen presencia las disidencias de las FARC, que han ejecutado diversos ataques contra la fuerza pública en los últimos días.

En el Valle del Cauca y su vecino, Cauca, también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

