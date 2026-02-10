La exportación de autos de México aumentó 2,33 % en enero pese a caída en la producción

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- La exportación de autos desde México se elevó un 2,33 % interanual en enero, mientras que la producción cayó el 2,65 %, reveló este martes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El país exportó 224.528 vehículos ligeros en el primer mes del año, 5.106 menos que en el mismo lapso de 2024, y fabricó 303.980 unidades, 8.277 menos, detalló el instituto autónomo en su reporte.

El aumento en la exportación del sector automotor, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición del 25 % de aranceles a la mayoría de vehículos y autopartes por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

«Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 73,2 %», apuntó el Inegi.

Por otro lado, la venta de vehículos en el mercado interno subió un 8,71 % interanual en enero hasta las 131.491 unidades.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y otras cuatro compañías no afiliadas que reportan 40 marcas que producen o comercializan en México.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, en particular chips semiconductores, el sector automotor de México repuntó en 2022 con un crecimiento anual del 9,24 % en la producción, del 5,86 % en las exportaciones y del 7,03 % en las ventas.

El sector automotor de México recuperó sus niveles prepandemia en 2023, cuando la producción creció un 14,23 % anual, las exportaciones un 15,19 % y las ventas internas un 24,36 %.

En 2025 el sector automotriz de México resintió la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el gobierno de Trump. EFE

