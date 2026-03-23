La exposición directa de la banca europea a Oriente Medio, menos del 0,5 % de sus activos

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París, 23 mar (EFE).- Los bancos europeos tienen una exposición directa limitada a Oriente Medio, menos del 0,5 % de sus activos, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que advierte de que su negocio podría verse afectado por las consecuencias económicas de la guerra, en particular la escalada de los precios de la energía.

En su informe trimestral de riesgos publicado este lunes, la EBA incluye excepcionalmente algunos elementos en relación con el conflicto bélico para dar una idea de la presencia de las entidades europeas en Oriente Medio, y cifra en 132.118 millones de euros su exposición a la región en términos de activos a finales de 2025 para los 161 bancos considerados en su estudio.

Los autores señalan que, aunque ese volumen es limitado, ya que representa menos del 0,5 % del total de sus activos, «la escalada de tensiones podría generar efectos de segunda ronda, en particular a través de precios de la energía más altos, presiones inflacionistas, un crecimiento económico global más débil y una interrupción de las cadenas de aprovisionamiento».

En concreto, destacan que esos efectos podrían ser particularmente fuertes en sectores que consumen mucha energía como el transporte, la construcción y ciertas industrias.

Por países, los más expuestos a Oriente Medio son los bancos franceses con mucha diferencia, que al terminar el pasado año totalizaban 60.825 millones de euros en Oriente Medio.

Por detrás estaban los de Alemania, con 18.954 millones de euros, y muy cerca los españoles, con 18.563 millones, que habían incrementado el negocio de forma significativa en la región en los últimos meses (eran 13.930 millones en junio de 2025).

El principal negocio de los bancos europeos en Oriente Medio son los créditos a otras entidades financieras, que suponían 46.894 millones de euros a finales de 2025, seguidos de los créditos a otras empresas, por 32.525 millones.

Un peso menor tenían los títulos de deuda con los gobiernos y bancos centrales (7.924 millones de euros) y los préstamos a particulares (7.246 millones).

El negocio de la banca europea en Oriente Medio se concentraba al terminar el pasado año en los Emiratos Árabes Unidos (54.586 millones de euros), Catar (29.407 millones) y Arabia Saudí (23.196 millones).

Muy por detrás venían Baréin (8.282 millones de euros), Israel (8.052 millones), Kuwait (3.948 millones) y Omán (3.590 millones). EFE

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