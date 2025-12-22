La expresidenta argentina Kirchner evoluciona bien tras una cirugía por peritonitis

afp_tickers

1 minuto

La expresidenta argentina Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida el fin de semana por una peritonitis aguda, según un parte médico divulgado el lunes.

La paciente «permanece sin fiebre ni complicaciones hasta el momento», detalló el comunicado del privado Sanatorio Otamendi de la capital argentina, donde continúa internada.

Kirchner, de 72 años, fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores abdominales el sábado, luego de recibir la autorización judicial para el traslado desde su domicilio, donde cumple desde junio una condena de seis años de prisión por corrupción.

«Se mantiene el criterio de internación hasta terminar el tratamiento pertinente», concluyó el parte médico.

Kirchner ha dominado la política argentina entre 2003, primero como primera dama, luego como presidenta entre 2007 y 2015, y más tarde como vicepresidenta entre 2019 y 2023. Con tobillera electrónica lidera actualmente el opositor Partido Justicialista desde su apartamento en un barrio céntrico de Buenos Aires.

sa/lm/ad