La expresidenta de la OPEP Diezani Alison-Madueke, absuelta en un juicio en el Reino Unido

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La nigeriana Diezani Alison-Madueke, quien llegó a ser la primera mujer en presidir la OPEP, fue absuelta este miércoles de los cargos de soborno en un juicio celebrado en el Reino Unido, según señaló su abogado defensor en un comunicado.

Alison-Madueke, exministra de Petróleo de Nigeria, «fue absuelta de seis cargos de soborno en el Tribunal de Southwark el 17 de junio de 2026, tras un juicio de cinco meses», indicó el abogado defensor Jonathan Laidlaw en una nota de prensa.

El juicio había sido impulsado por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, que se ocupa de la delincuencia organizada, tras una investigación de varios años sobre presuntos delitos cometidos entre 2011 y 2015.

La exfuncionaria fue acusada de aceptar «ventajas financieras» u otros beneficios de personas vinculadas a dos empresas energéticas que habían obtenido contratos con la corporación petrolera estatal de Nigeria cuando era ministra de Petróleo de su país.

La fiscalía también la acusó de disfrutar de una «vida de lujo» financiada por aquellos interesados en los lucrativos contratos de petróleo y gas.

Su estilo de vida incluiría vehículos con chófer, un vuelo en jet privado a Nigeria y obras de reforma y gastos de personal en varias propiedades en Londres.

Su defensa sostuvo que los registros que probaban su inocencia habían «desaparecido» y que ya no podía acceder a documentos en su domicilio en Nigeria, dado que su pasaporte había sido retenido por la policía británica desde su primera detención, hace 11 años.

Presidenta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) entre 2014 y 2015, Alison-Madueke ha estado implicada en numerosos procesos judiciales en varios países, incluidos Estados Unidos.

Se encuentra en libertad bajo fianza en el Reino Unido desde que fue detenida por primera vez en octubre de 2015.

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