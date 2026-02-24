La expresidenta del Louvre: «Yo estaba ahí para recibir los golpes»

París, 24 feb (EFE).- La hasta este martes presidenta del Louvre, Laurence des Cars, asegura que deja el cargo «sin remordimientos» porque ha logrado encaminar el museo hacia una muy necesaria transformación y afirma que, en la «tormenta» mediática generada por el robo y el resto de crisis, estaba ahí «para recibir los golpes».

En una entrevista publicada por el diario Le Figaro muy poco después de que el Elíseo comunicara que el presidente francés, Emmanuel Macron, había aceptado la dimisión de Des Cars, la historiadora y conservadora de 59 años indica que presentó su renuncia porque «la dinámica de modernización del Louvre» que impulsó desde que asumió el cargo, en septiembre de 2021, «ya no puede llevarse a cabo».

«Permanecer en el cargo -agrega- equivaldría a gestionar lo existente, cuando el Louvre necesita continuar su transformación».

Des Cars argumenta que siempre realizó «un diagnóstico sin complacencia» de la situación del museo más visitado del mundo, «aunque ello haya causado malestar».

«Esta lucidez ha podido resultar dolorosa en ocasiones, pero era indispensable para encaminar al Louvre hacia la transformación. Quizás hoy esté pagando el precio por ello. Sin remordimientos», detalla en la entrevista.

El escándalo generado por el robo del 19 de octubre y las posteriores crisis en el establecimiento -inundaciones, huelgas, cierre de salas por fragilidad de las vigas e incluso una redada por una trama de fraude con las entradas y los guías turísticos- fue para ella un «momento de soledad», en el que ante todo buscó «proteger a la institución» y luchar «contra la desinformación».

«La ola era fuerte. Yo era la presidenta, estaba allí para recibir los golpes», sostiene.

La dimisión es una «decisión personal», dice, además de recordar que ya había presentado su renuncia en las horas posteriores al robo, pero fue rechazada.

«La ministra de Cultura (Rachida Dati) me pidió que mantuviera el rumbo en medio de la tormenta, y así lo hice. Superé ese periodo manteniendo, creo, la cabeza fría. Estoy tranquila y orgullosa del trabajo realizado. Pero mantener el rumbo no es suficiente. También hay que poder avanzar. Y ya no se dan las condiciones para avanzar», reflexiona.

Respecto al robo, asegura que asume su «parte de responsabilidad» como presidenta del museo, aunque los culpables son los autores.

«El robo del 19 de octubre puso de manifiesto de forma cruel lo que he venido alertando desde mi llegada: el deterioro del edificio, la obsolescencia de las instalaciones técnicas y los enormes problemas de congestión, por citar solo algunos ejemplos», razona.

Es algo de lo que ya eran conscientes antes del hurto y sobre lo que la propia Des Cars había llamado la atención al Gobierno, lo que dio pie al anuncio, a comienzos de 2025, del megaproyecto de reforma ‘Louvre – Nouvelle Renaissance’ (Louvre – Nuevo Renacimiento) que implicará, entre otras novedades, la construcción de una nueva entrada por el este y una sala separada para exponer La Gioconda.

A pesar de su dimisión, asegura que se presentará mañana a su cita ante la comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional (Cámara baja del parlamento francés), encargada de investigar sobre el robo y la gestión del museo, después de que el lunes lo hiciera la ministra de Cultura, quien pidió comparecer a puerta cerrada.

«Sí, responderé a esta solicitud como siempre he hecho. Es un deber de transparencia, aunque la comisión de investigación probablemente no aporte toda la serenidad necesaria. La equidad exige investigar tanto a favor como en contra», matiza.

Señala también que espera que los trabajadores del Louvre, a pesar del clima de «tensión» social que generaron las recientes huelgas, la recuerden como una «mujer decidida, con un compromiso pleno y sincero al servicio del Louvre, que no se resignó al ‘statu quo'».

«La magnitud y la repercusión de las críticas fueron muy fuertes e hirieron a los equipos del Louvre. Intenté protegerlos lo mejor que pude», expresa en la entrevista. EFE

