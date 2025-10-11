La expresidenta peruana Boluarte desea «todos los éxitos» a su sucesor José Jerí

1 minuto

Lima, 11 oct (EFE).- La expresidenta de Perú Dina Boluarte, destituida en la noche del jueves de manera exprés por parte del Parlamento a falta de seis meses de las nuevas elecciones, reiteró ante simpatizantes este sábado que acepta su salida del poder y le deseó «todos los éxitos» a José Jerí, quien le sucedió en el cargo por ser el presidente del Congreso, para formar un Gobierno de transición.

«En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Le deseo todos los éxitos al presidente Jerí. Ojalá siga apostando por el desarrollo y crecimiento del país, que es lo que debe interesar a todo peruano por encima de los intereses personales o políticos», señaló Boluarte.

La destituida mandataria dio estas declaraciones en la puerta de su casa a una decena de personas del grupo de extrema derecha cercano al fujimorismo, conocido como La Resistencia, que llegó hasta su domicilio para expresarle su agradecimiento por no haber seguido el proyecto izquierdista del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), del que ella era su vicepresidenta, y excarcelar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) meses antes de su fallecimiento. EFE

fgg/pbc/cpy

(foto)(video)