La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen llega a EE.UU. para una visita de casi una semana

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Taipéi, 6 oct (EFE).- La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen anunció este martes su llegada a San Francisco (Estados Unidos), donde permanecerá casi una semana, en lo que supone su primer desplazamiento al país norteamericano desde que dejó el cargo en mayo de 2024.

En un mensaje publicado en Facebook, en el que adjuntó varias fotografías de las personas que la recibieron, Tsai agradeció el «interés y el apoyo» que los presentes mostraron hacia Taiwán.

«En los próximos días seguiré aprovechando cada oportunidad para intercambiar impresiones con más amigos y ganar nuevos apoyos para Taiwán», señaló la exmandataria.

Durante su estancia, que se prolongará hasta el 11 de octubre, Tsai participará en la Conferencia de Tecnología y Seguridad Nacional 2026 de Stanford DEFCON, cuyo discurso de apertura pronunciará el miércoles.

Esa intervención será uno de los pocos actos de su agenda abiertos al público, según la agencia de noticias CNA, que precisó que la exdirigente también acudirá el jueves a un foro organizado por el Instituto Hoover.

Por ahora se desconoce si Tsai se reunirá con funcionarios o políticos estadounidenses durante su visita.

Tsai, uno de los pesos pesados del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) taiwanés, es reconocida internacionalmente por haber liderado la isla en momentos de máxima tensión con China, que considera Taiwán como «parte inalienable» de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

El punto más álgido de esas fricciones ocurrió en agosto de 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, visitó Taiwán, a lo que Pekín respondió con la realización de unas maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.

La visita de la exmandataria isleña a Estados Unidos tendrá lugar, además, poco después de la cumbre entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la que el mandatario chino instó a Washington a «oponerse» a la independencia de Taiwán. EFE

jacb/alf

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