La extrema derecha del PE critica la iniciativa ciudadana que pide aborto seguro en la UE

3 minutos

Bruselas, 2 dic (EFE).- Los eurodiputados de extrema derecha de la Eurocámara se mostraron este martes muy críticos con la iniciativa ciudadana ‘Mi voz, mi decisión’, que pide crear un mecanismo para garantizar el aborto accesible y seguro en la UE, durante una audiencia celebrada en la Eurocámara.

La iniciativa, que ha logrado reunir más de 1,2 millones de apoyos, pide en particular a la UE que cree un mecanismo para facilitar la interrupción del embarazo segura y gratuita a todas las mujeres, incluso a las de aquellos países comunitarios donde es ilegal o muy difícil.

Además, alerta de que hay 20 millones de mujeres que carecen de atención segura para interrumpir de forma voluntaria el embarazo, especialmente en países como Malta y Polonia, donde el aborto es ilegal.

El Parlamento Europeo sólo podrá darle apoyo simbólico en el voto que celebrará sobre la iniciativa este mes, ya que es la Comisión Europea la que debe pronunciarse sobre si dará seguimiento a la petición ciudadana.

La comisaria europea responsable de las políticas de Igualdad, Hadja Lahbib, felicitó este martes a los organizadores por haber recogido más de un millón de firmas y precisó que su participación en la Eurocámara sólo tenía por objetivo «escuchar», con vistas a la decisión que Bruselas adoptará en los próximos meses, pero no adelantar ningún elemento.

Lahbib dijo que todos los años hay treinta millones de abortos no seguros en Europa y subrayó que restringir el acceso «no reduce el número de abortos, solo lleva a prácticas no seguras».

Y aseguró que Bruselas abordará esta iniciativa ciudadana teniendo en cuenta que los Estados miembros son los responsables en Sanidad y en particular en las políticas de atención sanitaria, aunque precisó que la UE tiene competencias para «apoyar y completar acciones de salud públicas nacionales, incluido el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos».

Durante el debate posterior a la presentación de la iniciativa, los eurodiputados de izquierda lamentaron que en la actualidad todavía no esté garantizado el derecho a abortar en toda la UE mientras que la extrema derecha se mostró muy crítica con la iniciativa.

La eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa dijo que la iniciativa supone una «frivolización» del aborto, ya que no se refiere a plazos, ni a pruebas diagnósticas y que se plantea incluso para menores de edad sin autorización de sus padres.

«Yo creo que pocas personas en la Unión Europea apoyarían el aborto en estas condiciones», añadió De la Pisa, que insistió en que «esta frivolización del aborto (…) nos deja tiradas alimentando miedos a la maternidad que nos impiden a las mujeres tomar decisiones muy dolorosas e irreversibles sin conciencia clara».

«Apoyen la maternidad, apoyen a las mujeres para que encontremos apoyo del hombre. Eso debería ser lo que deberíamos exigir las feministas, apoyo de la sociedad», concluyó la eurodiputada.

La audiencia en el PE de una iniciativa ciudadana es un paso formal que permite a los organizadores explicar sus objetivos en una audiencia pública.

El Ejecutivo comunitario aceptó a trámite la propuesta el pasado septiembre pero no decidirá hasta inicios de 2026 si continúa adelante con la idea de crear un fondo europeo para financiar los gastos de tratamientos abortivos en los países de la Unión Europea en los que es legal.

Bruselas no puede proponer la legalización del aborto en la Unión Europea porque carece de competencias en el ámbito sanitario. EFE

