La extrema derecha francesa logra conquistar Niza, pero se le escapa Marsella

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París, 22 mar (EFE).- La extrema derecha logró este domingo conquistar Niza con la victoria de Éric Ciotti, aliado de Marine Le Pen, en la quinta mayor ciudad de Francia, pero no pudo imponerse en Marsella, la segunda más poblada del país, donde fue reelegido como alcalde el socialista Benoît Payan, según las primeras estimaciones.

Con los colegios de votación ya cerrados, Ciotti logró el 45 % de los votos frente al 39,5 % que obtuvo el alcalde saliente tras casi una década en el poder, el centrista Christian Estrosi, según las proyecciones de la consultora Ifop para las cadenas TF1 y LCI.

«El suspense es moderado y soy feliz de anunciaros que hemos ganado la alcaldía de Niza», celebró Ciotti al comparecer tras conocerse esos datos, y catalogó los datos de una «inmensa victoria», en especial para los habitantes que esperaban un «cambio».

De esa manera, la villa mediterránea, con 360.000 habitantes, pasará a convertirse en el mayor bastión de la extrema derecha gala, que también sumó ciudades como Carcasona a sus ya feudos como Perpiñán, sentenciado en la primera vuelta con la reelección de Louis Aliot.

No logró, sin embargo, imponerse en otros municipios del área mediterránea como Toulon o Nîmes, pero sí en la también sureña Carcasona.

«Esta es una gran victoria y una confirmación de la estrategia de implantación local de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés)», dijo Marine Le Pen, en su cuenta de X tras conocerse las primeras estimaciones.

En Marsella, sin embargo, el candidato de RN Franck Allisio no pudo finalmente batir al socialista Benoît Payan, quien se benefició sobre todo de la retirada del aspirante a la alcaldía por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), Sébastien Delogu.

De acuerdo a las estimaciones, Payan obtuvo una victoria clara con el 53 % de los votos, frente al 41,5 % que se anotó Allisio.

Como el pasado domingo más del 80 % de los alcaldes ya fueron elegidos, esencialmente en la Francia rural, solo 17 millones de franceses, de los más de 48 millones totales estaban hoy llamados a acudir a los colegios electorales en 1.526 municipios que restaban por decidirse del total de 35.000 que tiene el país.

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