La extrema derecha progresa en municipales en Francia, la izquierda lidera París

afp_tickers

5 minutos

La extrema derecha encabezó este domingo la primera vuelta de los comicios municipales en varias ciudades de Francia y la izquierda resistía en París, en una votación considerada un test del clima político cuando falta un año para la elección presidencial.

Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027.

El eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera la intención de voto para elegir al sucesor del presidente de centroderecha Emmanuel Macron, que no puede presentarse a la reelección. Tampoco puede competir la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, inhabilitada judicialmente por el momento.

«El cambio no espera a 2027. Comienza el próximo domingo», aseguró Bardella este domingo, tras llamar a votar en la segunda vuelta por «alcaldes profundamente patriotas que serán la voz de la alternancia y la recuperación».

Su partido Agrupación Nacional (RN) y sus aliados lideraron las votaciones en varias ciudades del sur de Francia, como Niza, Tolón, Nimes o Carcasona, aunque deberán esperar a la segunda vuelta del 22 de marzo para ver si se imponen finalmente.

Los alcaldes ultraderechistas de Perpiñán y Fréjus, en el sur, así como de Hénin-Beaumont, bastión del RN en el norte de Francia, ya ganaron en la primera vuelta. «¡Es una inmensa victoria para nuestro movimiento!», se felicitó Le Pen en la red social X.

Un buen resultado reforzaría al RN de cara a 2027. Las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron una profunda crisis política en Francia, ya lo confirmaron como uno de los tres principales bloques políticos, junto con la izquierda y la centroderecha.

– La izquierda resiste –

París, en manos de la izquierda desde 2001, suele escapar al partido de Le Pen en todos los comicios.

El domingo, el diputado socialista Emmanuel Grégoire lideraba el domingo la primera vuelta de las municipales en París con alrededor de un 36,5% de votos, seguido de la exministra de Cultura conservadora, Rachida Dati (25%), según estimaciones tras el cierre de los colegios electorales.

«Las parisinas y los parisinos nos han situado ampliamente en cabeza en esta primera vuelta», celebró Grégoire, ex mano derecha de la alcaldesa saliente, la socialista Anne Hidalgo, que renunció a presentarse a un tercer mandato.

Pero, según las primeras estimaciones, al menos otros dos candidatos conseguirían también entrar en la carrera: Sophia Chikirou (izquierda radical) y Pierre-Yves Bournazel (centroderecha). Y Sarah Knafo, del partido ultraderechista Reconquista, estaría a las puertas de hacerlo.

La situación en París no es única. Cuatro candidatos podrían clasificarse en Marsella, la segunda ciudad de Francia, con el alcalde socialista saliente, Benoît Payan, y el candidato ultraderechista en cabeza.

Los ecologistas también se juegan las alcaldías ganadas en 2020 durante la «ola verde».

En este contexto de fragmentación política, las alianzas entre partidos se anuncian clave para ganar. Las formaciones tienen ahora hasta el martes para decidir si mantienen su candidatura, se fusionan con otra lista o se retiran.

– ¿Alianzas? –

Las discusiones y eventuales alianzas ofrecerán «un adelanto de lo que veremos el próximo año» para la presidencial, afirmó Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora Eurasia Group.

En la izquierda, repetir las alianzas de las legislativas de 2022 y 2024 con el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) parece difícil por las polémicas sobre el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon.

Al cierre de los colegios, el diputado de LFI Manuel Bompard celebró el «avance notable» de su partido y tendió la mano a las otras listas de izquierda allí «donde la derecha y la extrema derecha presenten una amenaza», pero el líder socialista Olivier Faure rechazó un «acuerdo nacional» con esta formación.

Las municipales podrían reafirmar las ambiciones presidenciales del ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, quien fió su candidatura a su reelección en la localidad portuaria de El Havre, donde encabezó la primera vuelta.

Una de las sorpresas de este domingo fue la participación –entre el 56% y el 58,5%–, una de las más bajas desde mediados del siglo XX sólo por delante de la de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

«No es una buena noticia» para la democracia, advirtió Adélaide Zulfikarpasic, analista de Ipsos Bva, para quien esto se debió a la crisis política y a que el contexto internacional, con la guerra en Oriente Medio, ocultó la campaña.

burs-tjc/ad