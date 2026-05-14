La exviceprimera ministra podría aspirar al liderazgo laborista tras exoneración fiscal

2 minutos

Londres, 14 may (EFE).- La exviceprimera ministra británica Angela Rayner ha quedado exonerada de mala conducta en relación con unos asuntos fiscales personales, lo que despeja el camino para su posible candidatura al liderazgo del Partido Laborista en medio de la actual incertidumbre sobre el futuro del primer ministro, Keir Starmer.

En un comunicado divulgado hoy, la política, muy influyente en el laborismo, expresó su satisfacción por la conclusión de la pesquisa por parte de la Hacienda británica (HMRC, en inglés), que la exonera de haber intentado deliberadamente evadir impuestos.

Rayner se vio obligada a dimitir en septiembre del 2025 como «número dos» del Gobierno y titular de Vivienda tras la polémica en torno a la compra de un piso en East Sussex (sur de Inglaterra), al revelarse que no había pagado la cantidad adecuada sobre el impuesto del timbre.

Agregó que cuando compró en su día la vivienda actuó de buena fe, basándose en el asesoramiento que recibió de los expertos, algo que «la Hacienda pública ha aceptado».

Rayner, diputada por la circunscripción inglesa de Ashton-under-Lyne, ha saldado 40.000 libras (46.000 euros) en concepto de impuesto de timbre impagado tras haber abonado inicialmente la tasa reducida, pero no ha tenido que pagar multa como resultado de la investigación.

La Hacienda pública también confirmó que no hubo evasión fiscal, precisa hoy el periódico The Guardian.

En declaraciones a ese rotativo, Rayner dijo sentirse «afectada» por toda la experiencia, no solo por la intromisión en su vida privada, sino también porque parecía que actuaba por interés propio.

La investigación del fisco británico sobre sus asuntos fiscales ensombreció la labor de la diputada desde que se vio obligada a dimitir del gabinete el pasado septiembre.

Ahora que se ha resuelto, se abre la puerta a su regreso a la política activa, resaltan los medios.

El caso de Rayner sale a la luz en medio de las conjeturas sobre el futuro del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien más de 80 diputados han pedido su dimisión por el revés sufrido por su formación en las elecciones locales y regionales de hace una semana.

Los medios adelantan que el titular de Sanidad, Wes Streeting, puede presentar hoy su dimisión y luego anunciar su candidatura para aspirar al liderazgo del partido y del Gobierno.

Sin embargo, Starmer ha dejado claro que no tiene intención de dimitir a pesar de las fuertes presiones. EFE

vg/alf