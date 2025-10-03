The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La fabricante brasileña de autobuses Marcopolo vuelve al mercado europeo con Volvo Buses

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 3 oct (EFE).- La fabricante brasileña de autobuses Marcopolo anunció este viernes una alianza con Volvo Buses para la comercialización de ómnibus en Francia e Italia, lo que representa «un paso decisivo» en la reanudación de sus operaciones comerciales en Europa, según un comunicado de la empresa.

El acuerdo contempla la fabricación de una versión del modelo Paradiso G8 1200, adaptado al mercado europeo y equipado con el chasis Volvo B13R.

Por su parte, Volvo Buses operará como contratante principal, y deberá velar por las ventas y el servicio posventa en Franca e Italia.

«La asociación con Volvo Buses está totalmente alineada con nuestra estrategia para volver a entrar en el mercado europeo. Hemos identificado una oportunidad concreta para ofrecer soluciones personalizadas, con un producto desarrollado para satisfacer las demandas específicas de Francia e Italia «, comentó en el comunicado el CEO de la empresa, André Armaganijan.

El modelo Paradiso G8 1200, que pertenece a la ‘Generación 8’, la última y más moderna camada de autobuses de la empresa, aún se encuentra en proceso de homologación para operar en diferentes países europeos y se espera que las primeras entregas ocurran a fines de 2026.

Fundada hace 76 años en el estado de Rio Grande do Sur, Marcopolo opera actualmente once fábricas en siete países.

Sus nuevos modelos de carrocería fueron recientemente presentados en Australia y ya están presentes en varios países de Sudamérica, África y Asia.EFE

adm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR