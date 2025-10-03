La fabricante brasileña de autobuses Marcopolo vuelve al mercado europeo con Volvo Buses

1 minuto

São Paulo, 3 oct (EFE).- La fabricante brasileña de autobuses Marcopolo anunció este viernes una alianza con Volvo Buses para la comercialización de ómnibus en Francia e Italia, lo que representa «un paso decisivo» en la reanudación de sus operaciones comerciales en Europa, según un comunicado de la empresa.

El acuerdo contempla la fabricación de una versión del modelo Paradiso G8 1200, adaptado al mercado europeo y equipado con el chasis Volvo B13R.

Por su parte, Volvo Buses operará como contratante principal, y deberá velar por las ventas y el servicio posventa en Franca e Italia.

«La asociación con Volvo Buses está totalmente alineada con nuestra estrategia para volver a entrar en el mercado europeo. Hemos identificado una oportunidad concreta para ofrecer soluciones personalizadas, con un producto desarrollado para satisfacer las demandas específicas de Francia e Italia «, comentó en el comunicado el CEO de la empresa, André Armaganijan.

El modelo Paradiso G8 1200, que pertenece a la ‘Generación 8’, la última y más moderna camada de autobuses de la empresa, aún se encuentra en proceso de homologación para operar en diferentes países europeos y se espera que las primeras entregas ocurran a fines de 2026.

Fundada hace 76 años en el estado de Rio Grande do Sur, Marcopolo opera actualmente once fábricas en siete países.

Sus nuevos modelos de carrocería fueron recientemente presentados en Australia y ya están presentes en varios países de Sudamérica, África y Asia.EFE

adm/enb