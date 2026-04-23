La facturación de Nestlé cayó un 5,7% en el primer trimestre

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El gigante suizo de la alimentación Nestlé anunció este jueves una caída del 5,7% en sus negocios del primer trimestre, hasta los 21.300 millones de francos suizos (unos 27.000 millones de dólares).

Su crecimiento orgánico, un indicador que permite evaluar sus ventas excluyendo los efectos del tipo de cambio y adquisiciones, se situó en el 3,5%, lastrado por la retirada del mercado de leches para niños, indicó la firma en un comunicado.

En comparación, los analistas consultados por la agencia suiza AWP habían proyectado unos 21.200 millones de francos de facturación y un 2,5% de crecimiento orgánico.

Su crecimiento interno real, que refleja la evolución de los volúmenes, también superó las previsiones, al repuntar hasta el 1,2%, frente al 0,2% esperado por los analistas.

El nuevo director general del grupo, Philipp Navratil, consideró en el comunicado que la estrategia para recuperar las ventas «está dando sus frutos».

A pesar de la «incertidumbre geopolítica y de los mayores riesgos macroeconómicos», el grupo mantuvo sus previsiones para 2026, precisa el comunicado.

De esa forma, sigue apuntando a un crecimiento de en torno al 3% o 4%, con una aceleración del crecimiento interno real respecto a 2025.

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