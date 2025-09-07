The Swiss voice in the world since 1935

La falta de ambulancias y combustible paraliza el traslado de heridos graves en Afganistán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kabul, 7 sep (EFE).- La evacuación de los heridos más graves por el terremoto en Afganistán está siendo severamente obstaculizada por un sistema de ambulancias y traslado de pacientes «débil y con recursos insuficientes», según ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su último informe sobre la catástrofe, la OMS detalla que existen «graves carencias de vehículos en funcionamiento, combustible y personal capacitado, incluido personal sanitario femenino».

Esta situación, asegura el organismo, está «limitando el acceso oportuno a la atención de nivel superior para los casos críticos», lo que significa que muchos heridos graves no pueden llegar a los hospitales especializados a tiempo para salvar sus vidas.

Tras ser rescatado de los escombros por sus vecinos, Mohammad Abbas, un superviviente del distrito de Chawkay, tuvo que ser «cargado en una camilla durante dos horas porque las carreteras estaban completamente bloqueadas», relató a EFE.

Su viaje continuó de un hospital local, que no pudo tratar su hemorragia interna, al hospital regional de Nangarhar.

Los equipos médicos en la zona han explicado a EFE que, ante la imposibilidad de que las ambulancias lleguen a las aldeas, se ven obligados a «enviar equipos de campo para que traigan a los pacientes» a pie.

En algunos casos, como el de una ambulancia de la organización Agencia de Asistencia y Desarrollo del Afganistán (AADA), los vehículos de emergencia han quedado atrapados por los desprendimientos de rocas causados por el seísmo y sus réplicas.

El terremoto de magnitud 6.0 que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto ha sido el más mortífero en el país en casi tres décadas, con un balance de 2.205 muertos y más de 3.640 heridos, muchos de ellos con traumatismos complejos como fracturas de cráneo o lesiones internas que requieren atención quirúrgica inmediata.

La catástrofe golpeó a una nación extremadamente vulnerable, con un sistema sanitario debilitado por la falta de fondos y en un país donde casi la mitad de la población ya dependía de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

La asistencia a los 84.000 damnificados se ha visto complicada por la geografía montañosa de la región y el bloqueo de carreteras por los desprendimientos, dificultando el acceso de los equipos de emergencia a las aldeas más remotas. EFE

dlh-igr/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR