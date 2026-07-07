La falta de combustible ralentiza restablecimiento eléctrico en Cuba tras tercer apagón nacional en el año

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Cuba informó este martes que el restablecimiento de la red eléctrica tras un nuevo apagón general avanza lentamente debido a la escasez de combustible, agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Es el tercer apagón en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.

Según el último parte de la Empresa Eléctrica de La Habana, el 32,6% de los clientes de la capital contaban con servicio.

El director del Despacho Nacional de Carga de la Empresa Eléctrica, Félix Estrada, informó que solo siete de las quince provincias de la isla se han logrado conectar a la red nacional, «aunque con déficit en la capacidad de generación debido a las limitaciones actuales» de combustible.

A mediodía del lunes, la compañía anunció una «desconexión total» del sistema eléctrico de la isla, donde viven 9,6 millones de personas.

Una oscilación del voltaje y la baja generación eléctrica provocaron la desconexión del sistema eléctrico, informaron las autoridades este martes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó la situación a la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y acusó a Washington de buscar «provocar un estallido social por asfixia». Además, calificó de «genocida» el bloqueo energético estadounidense.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

«Hay que adaptarse. Nosotros los cubanos nos adaptamos a eso, desgraciadamente es así, estamos adaptados a lo bueno y a lo malo», dijo a la AFP Rebeca Ceballo, una jubilada de 73 años.

– Debate en la ONU –

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en funcionamiento y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, no está operativa desde hace varios días por una falla.

Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones por averías desde principios de año. Esta situación provoca cortes y racionamientos constantes, pese a un amplio programa de construcción de parques solares lanzado hace dos años.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han deteriorado desde comienzos de año, especialmente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del gobierno cubano.

Además del bloqueo petrolero vigente desde enero, Washington ha impuesto nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos. Ambos países mantienen negociaciones difíciles.

La isla se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante.

Ante la creciente presión, las autoridades cubanas aprobaron a mediados de junio un paquete de medidas sin precedentes para permitir la economía de mercado, un giro significativo del modelo vigente desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

Cuba solicitó a la Asamblea General de la ONU un debate para este martes, sujeto a votación, sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas por Washington a la isla.

La Habana denunció el lunes que Washington intenta impedir la celebración del debate mediante presiones a gobiernos de los Estados miembros.

Se requiere una votación de los Estados miembros para la apertura de un debate de este tipo ante la Asamblea General.

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