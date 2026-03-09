La falta de señales de una guerra breve dispara el temor a una crisis económica global

Redacción Internacional, 9 mar (EFE).- El nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, interpretado como un desafío a Estados Unidos, y la ausencia de señales de un rápido fin de la guerra llevaron este lunes a nuevas subidas del precio de petróleo y gas y el consiguiente temor a una crisis económica global.

En el décimo día de la guerra desde el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán continuaron los bombardeos israelíes contra Teherán y otras zonas del país, mientras que el régimen de los ayatolás siguió lanzando misiles y ataques con drones hacia varios países de la zona.

Uno de ellos fue interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, con el riesgo de expansión de un conflicto que también ha llevado ya a varios países europeos a enviar barcos y defensas antimisiles a Chipre.

Esto es lo último del conflicto en Oriente Medio.

El nombramiento de Mojtaba Jameneí; Irán envía un mensaje de resistencia

– La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia a Mojtaba Jameneí, así como otras autoridades políticas, parlamentarias y militares, en desafío a EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, afirmó el domingo que el nuevo líder supremo «no durará mucho» en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración.

– Tras conocerse el nombre de Mojtaba Jameneí, Trump calificó de «grave error» la elección.

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, Ali Jameneí, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ataques de Israel en Irán y Líbano

– El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií Hizbulá en Beirut y contra el régimen en la región central de Irán.

– Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

– El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano aumentó este lunes a 486 y el de heridos a 1.313, al cumplirse una semana del inicio de un conflicto que ya causó además alrededor de 600.000 desplazados en el país, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

Ataques de Irán en Israel y Baréin

– El impacto de un misil iraní en la zona central de Israel causó un muerto y dos heridos críticos, con lo que ya son diez las víctimas mortales en Israel desde el inicio de la guerra.

– El ministerio de Salud de Baréin informó este lunes de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras el ataque de un dron iraní en Sitra, recoge la agencia estatal de noticias BNA. Todos los heridos, entre ellos un bebé de dos meses y dos niños de siete y ocho años, son ciudadanos bareiníes, según el medio.

– El Ministerio del Interior de Baréin informó el domingo de ataques iraníes que tenían como objetivo una instalación cerca de Mina Salman, puerto que alberga una base militar estadounidense cerca de Sitra.

Sigue creciendo el número de muertos

– El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó este domingo (hora de EE.UU.) del fallecimiento de un soldado en Kuwait, con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra.

– Mientras, al menos 1.332 personas han muerto en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 486 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.

El G7 frena (por ahora) la escalada del precio del crudo

– Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

– Las bolsas europeas cerraron este lunes con pérdidas moderadas, inferiores al 1 %, después de que se aliviara la subida del precio del petróleo y del gas tras los ataques a refinerías en Irán y Baréin.

– Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y los líderes de 13 países de Oriente Medio abordaron este lunes cómo mitigar el impacto de los ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz en la seguridad energética mundial, mientras insistieron en la vía diplomática para resolver el conflicto en Irán. EFE

