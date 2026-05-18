La familia chilena Luksic recibe el X Premio Enrique V. Iglesias en España

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Madrid, 18 may (EFE).- La familia chilena Luksic recibió este lunes el X Premio Enrique V. Iglesias de la mano del rey de España, Felipe VI, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales en el ámbito iberoamericano.

Como informó la casa real española, el monarca agradeció a este grupo empresarial familiar chileno su contribución al objetivo de que Iberoamérica ejerza un liderazgo «positivo en el mundo» y pueda «gozar de estabilidad, bienestar y esperanza».

Al acto, celebrado en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, asistieron, entre otros, el expresidente del Gobierno español Felipe González y los secretarios generales Iberoamericano, Andrés Allamand, y de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero.

El jurado otorgó el galardón en 2024 a la familia Luksic por su enorme trayectoria empresarial en Chile, donde tiene participación en los sectores de minería, banca, transporte, bebidas, manufactura y energía, y su compromiso social filantrópico a través de la Fundación Luksic, que tienen impacto en miles de personas anualmente.

La familia Luksic es una de las más relevantes económicamente en Chile, siendo algunos de sus miembros dueños de una de las mayores fortunas de su país y del mundo.

Hoy cuenta con presencia en 128 países, a través de las diferentes empresas en las que participa y es uno de los diez mayores productores de cobre del mundo.

Además, el grupo familiar impulsó aportando 12 millones de dólares la instalación en Santiago de Chile de algunos centros universitarios de excelencia para América Latina: Harvard, MIT y Columbia.

Este galardón, creado en 2014 con el nombre de quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) entre 1972 y 1985, Enrique V. Iglesias, reconoce la labor de personalidades que contribuyen de manera extraordinaria al desarrollo económico y empresarial de los países iberoamericanos, y al fortalecimiento de un espacio compartido basado en la cooperación, la inversión y la promoción del comercio.

De carácter honorífico y periodicidad anual, se entrega de manera alterna en Madrid y en el marco de la Cumbre Iberoamericana, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

El reconocimiento, que en años anteriores recibieron Valentín Diez Morodo, Luis Carlos Sarmiento, Plácido Arango, Alejandro Bulgheroni, Enrique García, Stanley Motta o Ana Botín, consiste en una escultura que simboliza la fortaleza, la cohesión y la posibilidad de construir grandes proyectos con el soporte de liderazgos y esfuerzos personales.

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