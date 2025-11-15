La familia de la víctima declarada culpable por feminicidio que sacudió Argentina en 2023

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- La expareja de la víctima, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron declarados culpables este sábado en el juicio por el feminicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en 2023 en la provincia de argentina Chaco y que conmocionó al país por el vínculo de los acusados con el exgobernador provincial.

Sena, de 21 años, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género.

Los padres del principal acusado, los dirigentes sociales Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), imputados por el mismo delito pero en calidad de partícipes primarios, también fueron hallados culpables.

Dos de los colaboradores de los Sena, Gustavo Obregón y Fabiana González, fueron declarados culpables del delito de encubrimiento agravado.

Gustavo Melgarejo, por su parte, fue hallado culpable por encubrimiento simple y Grisela Lucía Reynoso fue declarada inocente.

Un jurado popular compuesto de doce ciudadanos tomó la decisión tras deliberar durante diez horas.

El feminicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, se produjo el 2 de junio de 2023 en Resistencia, ciudad capital de la provincia de Chaco.

El crimen conmocionó al país y tuvo un fuerte impacto en la provincia, por la cercanía de los padres de Sena -importantes dirigentes sociales- con el entonces gobernador de la provincia, el peronista Jorge Capitanich, a pesar de ser uno de los candidatos favoritos para renovar su gobernación en las elecciones de 2023, perdió a manos del radical Leando Zdero tras el feminicidio.

El viernes, Acuña pronunció sus últimas palabras, aseguró que era inocente y denunció que el caso estuvo «lleno de prejuicios» y que fue «utilizado políticamente».

Emerenciano Sena, se limitó a repetir que era inocente y su hijo optó por guardar silencio, tal y como hizo durante todo el debate. EFE

