La familia del activista colombiano detenido por migración en EE.UU. pide su liberación

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Austin (EE.UU.), 18 jun (EFE).- La familia del activista colombiano Humberto ‘Beto’ Coral, detenido el pasado martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inlgés), pidió este jueves su liberación y exigió que se respeten sus «derechos fundamentales».

El arresto de Coral, quien tenía una solicitud de asilo pendiente y estaba radicado en Estados Unidos desde 2015, fue calificada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un caso de «persecución política» e insinuó que está conectado con las críticas del activista e influencer al candidato ultraderechista a la presidencia, Abelardo de la Espriella.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., encargado del control migratorio, se refirió a Coral como un «extranjero ilegal» y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

Bajo las normas migratorias de EE.UU., para poder solicitar asilo, una persona debe estar en territorio estadounidense y presentar los documentos necesarios en un plazo de un año desde su última entrada al país.

En un comunicado, los familiares de Coral indicaron que el activista entró «legalmente» a EE.UU. y presentó su solicitud de asilo, por amenazas de muerte en Colombia relacionadas con el narcotráfico, «dentro de establecidos por la ley (…) alegando los riesgos que enfrentaba y solicitando protección».

Su caso, agregan, ha permanecido pendiente de una decisión definitiva durante más de diez años durante los cuales «trabajó, pagó impuestos y desarrolló su vida de manera pública y transparente».

«Nos preocupa profundamente que una persona que llevaba más de diez años esperando una decisión sobre su solicitud de protección se encuentre privada de la libertad», señaló el escrito.

«Pedimos que se respeten sus derechos y que pueda enfrentar cualquier acción relacionada con su caso en libertad».

Debido a la acumulación de casos en el sistema migratorio de Estados Unidos, los procesos de asilo tienen importantes retrasos, y son resueltos en un promedio de entre cuatro y seis años, según datos de la organización American Immigration Forum.

La detención de Coral tuvo lugar días después de que el activista participara en una protesta en Miami, transmitida en redes sociales, contra Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia.

El martes por la mañana, De la Espriella, quien también es ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado Christopher Landau, autodenominado «quitavisas», en referencia a su campaña para revocar estas a extranjeros que considere una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

Durante la Administración republicana se han documentado varios casos de migrantes, incluidos algunos con estatus legal, como residentes permanentes, que han sido deportados o detenidos en relación con sus actividades, discursos políticos o por preocupaciones vinculadas a la «seguridad nacional».

De la Espriella, quien antes de su incursión en la política desarrolló una carrera como abogado penalista, se enfrenta este domingo al progresista Iván Cepeda en una ajustada segunda vuelta.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, mientras que Cepeda consiguió 9,7 millones. EFE

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