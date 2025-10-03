The Swiss voice in the world since 1935
La familia del autor del atentado en la sinagoga de Mánchester condena el ataque

Dublín, 3 oct (EFE).- La familia del autor del atentado terrorista ocurrido el jueves contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra) expresó su «profunda consternación y tristeza» y condenó enérgicamente este «acto abominable».

El britanicosirio Jihad Al-Shamie, de 35 años, ha sido identificado por las autoridades como el responsable del ataque, en el que dos personas murieron, además de él mismo, y al menos tres resultaron heridas.

La Policía reveló que uno de los dos muertos y uno de los tres heridos fueron alcanzados por los disparos de los agentes cuando trataban de detener al agresor, que llevaba un cuchillo.

«Las noticias que hemos recibido de Mánchester sobre el atentado terrorista contra una sinagoga judía nos han conmocionado profundamente. La familia Al-Shamie, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, condena enérgicamente este terrible acto, dirigido contra civiles pacíficos e inocentes», señalaron los allegados en las redes sociales.

Se desvincularon «totalmente» del ataque y expresaron su «profunda consternación y tristeza» por las acciones de Al-Shamie, quien llegó al Reino Unido cuando era menor y obtuvo la nacionalidad británica con 16 años.

«Nuestros corazones y pensamientos están con las víctimas y sus familias, y oramos para que encuentren la fuerza y el consuelo necesarios», indicó la familia en la nota.

Pidió asimismo que los medios de comunicación respeten su privacidad durante este difícil momento y que se abstengan de utilizar este trágico suceso «en cualquier contexto que no refleje la verdad».

«Que Dios tenga piedad de las víctimas inocentes, y oramos por la pronta recuperación de los heridos», agregó la familia de Jihad Al-Shamie, que no estaba fichado por la Policía, según han informado las autoridades. EFE

