La familia del ex primer ministro karabají denuncia que su condena es absurda e infundada

2 minutos

Tiflis, 17 feb (EFE).- La familia de Rubén Vardanián, ex primer ministro karabají y filántropo armenio, afirmó hoy que su condena a 20 años de prisión en Azerbaiyán es absurda, ya que carece de todo fundamento.

“Cualquiera que conozca personalmente a Rubén o haya interactuado con él profesionalmente comprende lo absurdo e infundado de los cargos que se presentaron en su contra”, señalaron los familiares del político y mecenas en un comunicado difundido en Telegram.

Según la familia de Vardanián, “el veredicto emitido por el Tribunal Militar de Azerbaiyán fue terrible, pero esperado”.

“Tras la detención infundada de Rubén hace 874 días, quedó claro que el resultado de ese juicio estaba predeterminado”, señala la nota.

Los familiares de Vardanián aseguran que durante todo ese tiempo, las autoridades azerbaiyanas “no han presentado pruebas sobre ninguno de los cargos que se le imputan”.

“Las audiencias se celebraron a puerta cerrada y en condiciones incompatibles con los estándares de un juicio justo, no solo según el derecho internacional, sino incluso según la legislación azerbaiyana”, lamentaron.

A la vez, aseguran que seguirán luchando para lograr la liberación de Vardanián y de otros “prisioneros armenios detenidos por motivos políticos”.

El pasado 5 de febrero, la Justicia azerbaiyana condenó a cadena perpetua a varios dirigentes karabajíes, incluyendo al expresidente, Araik Harutiunián; el exministro de Defensa, Levón Mnatsakanián; el exministro de Exteriores, David Babaián; el expresidente de Parlamento karabají, David Ishjanián, así como el comandante adjunto del Ejército, David Manukián.

A su vez, los exlíderes de la república, Arkadi Gukasián y Bako Sahakián, fueron condenados a 20 años de prisión, en vista de tener más de 65 años, circunstancia que no permite condenarlos a perpetua.EFE

mos/cg