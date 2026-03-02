La FAO debate en Brasilia las metas de la lucha contra el hambre para Latinoamérica

Brasilia, 2 mar (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reúne a partir de este lunes en Brasilia a ministros y representantes de América Latina para debatir sobre la lucha contra el hambre y fijar los objetivos de los próximos dos años.

La 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe se celebrará en la capital brasileña hasta el viernes y contará con la presencia del director general de la agencia, Qu Dongyu, y otras altas autoridades.

En estos dos primeros días, los oficiales superiores designados por los Estados miembro ajustarán los consensos técnicos y formularán las recomendaciones que luego serán elevadas al segmento ministerial de la Conferencia.

La sesión de hoy está reservada para aprobar el programa, los copresidentes de la cita y el calendario, y para discutir las prioridades estratégicas que van a orientar las decisiones ministeriales posteriores, según informó la FAO.

En una de sus primeras decisiones, los países designaron, por unanimidad, como copresidentes de esta conferencia regional a los ministros brasileños Carlos Fávaro (Agricultura) y Paulo Teixeira (Desarrollo Agrario).

«Brasil consiguió salir del mapa del hambre de la ONU y hemos propuesto un diálogo regional para intercambiar experiencias y que nuestros países produzcan sus propios alimentos y tengan soberanía alimentaria», expresó Teixeira al asumir el cargo.

Los oficiales elaborarán al final de estas dos primeras jornadas un borrador del informe de la conferencia regional, que será sometido posteriormente al análisis de los ministros.

Ya el miércoles empezarán las reuniones ministeriales, con la presencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director general de la FAO, Qu Dongyu.

Los ministros se encargarán de examinar, de forma presencial y telemática, los asuntos de gran prioridad en torno a los desafíos para la transformación de los sistemas agroalimentarios en la región, fijando sus metas para los próximos dos años.

América Latina y el Caribe ha experimentado en los últimos años un descenso en los índices de inseguridad alimentaria, al caer desde el 33,7 % en 2020, hasta el 25,2 % en 2024, lo que supuso una de las mayores reducciones a nivel global, según los datos de la FAO.

Sin embargo, aún hoy hay 33 millones de personas en la región que sufren hambre y 182 millones no tienen acceso a una dieta saludable por diversos motivos, entre ellos la pobreza económica, el aumento de los precios de los alimentos y el cambio climático. EFE

