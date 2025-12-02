La FAO pondrá en valor los pastizales y a los pastores en el próximo Año Internacional

Roma, 2 dic (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha designado el 2026 como Año Internacional de los pastizales y los labradores para destacar la importancia de esos ecosistemas y de quienes cuidan de ellos.

«Debemos escuchar y empoderar a las mujeres, a los jóvenes y a las organizaciones de pastores para que participen en las decisiones que dan forma a sus tierras y medios de vida», afirmó en la presentación del Año Internacional el director de la FAO, el chino Qu Dongyu.

Los pastizales cubren cerca de la mitad de la superficie terrestre del planeta y abarcan ecosistemas como praderas, sabanas, humedales, o zonas montañosas y ejercen un papel esencial en el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y el sustento de los humanos.

Sin embargo alrededor de la mitad de estos ecosistemas es amenazada por el cambio climático, la degradación del suelo, la competencia por el uso de la tierra y las enfermedades animales.

La designación, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2022 a propuesta de Mongolia y respaldada por 60 Estados miembros, busca movilizar compromisos políticos y financieros para reforzar la gestión de los pastizales, ampliar su cuidado sostenible y apoyar a los pastores que cuidan de 1.000 millones de animales en el mundo.

Una labor que, añadió el director, «con demasiada frecuencia» se ignora, y cuya contribuciones «se subestiman»: «Debemos salvaguardar los pastizales mediante una gobernanza responsable, restauración e inversión, y apoyar a las personas que los custodian», insistió.

Con esta elección, la FAO, organismo especializado con sede en Roma, quiere también impulsar una acción colectiva global para proteger y revitalizar unos ecosistemas esenciales para el planeta y para quienes dependen de ellos.

Durante el acto, el presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, celebró la designación y expresó su confianza en que el Año Internacional contribuirá al desarrollo agrícola de Mongolia y ayudará a abordar los desafíos sociales mitigando la desertificación y el cambio climático, y reduciendo el desempleo y la pobreza.

La designación se suma a otras ya previstas por la ONU para 2026, como el Año Internacional de la Agricultora o el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. EFE

