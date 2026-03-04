La FAO resalta el «progreso inexorable» de Latinoamérica en el combate contra el hambre

Brasilia, 4 mar (EFE).- El director general de la FAO, Qu Dongyu, destacó este miércoles el «progreso inexorable» de América Latina y el Caribe en el combate contra el hambre, aunque señaló que aún persisten desafíos como los precios altos de los alimentos y la crisis climática.

El diplomático chino participó en la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Brasilia, donde subrayó que erradicar el hambre es una «responsabilidad moral» que requiere «coraje» y «solidaridad» por parte de los líderes políticos.

El jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elogió entonces los avances que se han dado en la región latinoamericana, que encadena cuatro años de caídas en sus índices de subalimentación.

Afirmó que esa tendencia es el reflejo de «políticas exitosas» y una mayor «coordinación institucional».

Según los últimos datos de la FAO, la subalimentación afectó al 5,1 % de la población latinoamericana en 2024, un punto menos con respecto al pico registrado en 2020, lo que se traduce en que 6,2 millones de personas dejaron de pasar hambre en la región.

Qu Dongyu recordó que Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay ya tienen una prevalencia del hambre inferior al 2,5 %, mientras que Chile y México están muy cerca de alcanzar ese horizonte.

Sin embargo, señaló que esos progresos conviven todavía con desafíos, como «los precios altos de los alimentos, un espacio fiscal limitado y el aumento de riesgos climáticos», entre otros.

En este sentido, abogó por movilizar más inversiones, apoyar a los productores rurales, en especial a la agricultura familiar, y ofrecer soluciones integradas ante los eventos climáticos extremos.

Así, espera que la Conferencia sirva para impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios a fin de que sean más «eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles».

También apostó por mejorar la tecnología para «producir más con menos».

Igualmente, subrayó que Latinoamérica, que también sufre con índices preocupantes de obesidad, tiene que promover «dietas saludables accesibles para todos» con medidas como el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar.

Y demandó «empleos decentes» en el campo para que los jóvenes tengan incentivos para quedarse en las zonas rurales de sus países.

La 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe empezó el lunes y se prolongará hasta el viernes en Brasilia. Este miércoles se dio inicio a los trabajos a nivel ministerial con la intención de fijar los objetivos para los próximos dos años. EFE

