La farmacéutica danesa Novo Nordisk pierde un 17 % en bolsa tras presentar resultados

Copenhague, 4 feb (EFE).- La farmacéutica danesa Novo Nordisk cayó este miércoles un 17,2 % en la bolsa de Copenhague tras presentar sus resultados anuales y rebajar sus expectativas de ventas y ganancias para 2026

La caída supone una pérdida de valor de casi 282.000 millones de coronas danesas (38.000 millones de euros), según estimaciones del medio digital económico Marketwire.

La empresa fabrica, entre otros productos, medicamentos para la diabetes que se han vuelto enormemente populares para combatir la obesidad, lo que en los últimos años le ha llevado a ser en varias ocasiones la firma con mayor valor de mercado de Europa.

Novo Nordisk ganó 102.434 millones de coronas (13.715 millones de euros al cambio actual) en 2025, un 1,4 % más interanual, según los resultados publicados por la compañía, que espera para el próximo año que las ventas y el EBIT bajen entre un 5 y un 13 %.

Las ventas del año pasado ascendieron a 309.064 millones de coronas (41.379 millones de euros), un 6 % más contabilizadas en moneda local y un 10 % más en tipos de cambio constante.

El beneficio neto de explotación (ebit) fue de 127.658 millones de coronas (17.092 millones de euros), un 1 % menos en términos reportados pero un 6 % más en tipos de cambio constante, debido a los costes relacionados con el programa de reestructuración de la firma.

Novo Nordisk explicó en su balance que la compañía ha atravesado un año difícil por el aumento de la competencia de productos contra la obesidad y por la complejidad y los costes que afronta la compañía por su rápido crecimiento en los últimos años.

En el último ejercicio, la farmacéutica danesa renovó su cúpula -con la salida de su consejero delegado, Lars Fruergaard- y anunció que eliminará 9.000 empleos, algo más del 11 % de su plantilla total. EFE

