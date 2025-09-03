The Swiss voice in the world since 1935

La Fed se mantendrá independiente, dice un alto funcionario crítico con Powell

Un alto funcionario de la Reserva Federal crítico con su conducción afirmó este miércoles que el banco central estadounidense se ha mantenido independiente de interferencias políticas e insistió en que así seguirá siendo. 

«La independencia de la Fed es fundamental para todo lo que hacemos. (…) Hay cosas que preocupan a la gente, pero sigo creyendo que tenemos una Fed independiente», declaró a CNBC el gobernador del organismo Christopher Waller. 

Quienes sean designados para dirigir la Fed «actuarán de forma apolítica», afirmó Waller. «Así que creo que, pase lo que pase, la Fed mantendrá su independencia». 

Waller fue nominado por Donald Trump durante su primer mandato presidencial y se lo ha mencionado como posible sucesor del actual presidente del banco, Jerome Powell, en 2026.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero, Trump ha presionado incansablemente a favor de recortes en las tasas de interés, y con frecuencia critica a Powell en redes sociales. 

Waller fue uno de los dos funcionarios de la Fed que discrepó con la decisión de julio de la institución monetaria de mantener sin cambios las tasas de interés. 

La otra disidente, Michelle Bowman, también fue nominada por Trump. 

Waller se negó a emitir comentarios sobre el intento del jefe de Estado de despedir a su colega gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, quien fue nominada por el expresidente demócrata Joe Biden. 

Trump ha alegado que Cook cometió fraude hipotecario, afirmaciones que su abogado ha desestimado como una campaña de desprestigio. 

El caso está siendo tratado actualmente por un tribunal estadounidense. 

Waller declaró el miércoles que respalda un recorte de las tasas de interés a finales de este mes y reiteró que considera el debilitamiento del mercado laboral como la principal preocupación del momento y que la inflación causada por los aranceles de Trump será efímera. 

Pronosticó un debilitamiento de la economía pero descartó una recesión.

«Preveo un crecimiento más lento a lo largo del año, principalmente debido al impacto de los aranceles», afirmó Waller. «Es decir, los aranceles son un impuesto y los impuestos no suelen ser beneficiosos para el crecimiento».

