La Fed se reúne en medio de expectativas de tasas sin cambios pese a la inflación

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Kevin Warsh, elegido por Donald Trump para comandar la Reserva Federal de Estados Unidos con la intención de que haga bajar las tasas de interés, encabezará esta semana su segunda reunión de política monetaria, rodeado de partidarios de una línea dura contra la inflación.

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, el 28 y el 29 de julio, la Fed, el banco central estadounidense anunciará su decisión el miércoles a las 18H00 GMT.

Warsh ofrecerá una conferencia de prensa a continuación.

Las tasas de referencia se ubican en un rango de entre 3,50% y 3,75% desde diciembre, y la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo de los tipos de interés, según la herramienta CME FedWatch.

Sin embargo, la convicción del mercado es menos firme de lo habitual: más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas.

Esto se debe a que vislumbran un cambio de rumbo en la política monetaria para combatir la inflación, golpeada por la guerra en Oriente Medio y el fuerte aumento de los precios del petróleo.

La Fed no eleva sus tasas, claves para determinar los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023.

«Puede que tengamos un nuevo presidente en la Fed, pero la vieja guardia observa con preocupación la evolución de la economía desde comienzos de año», señaló Diane Swonk, economista de KPMG, en declaraciones a AFP.

«El bloque de los halcones no solo endureció su postura. También sumó nuevos integrantes», agregó.

En la jerga monetaria, los «halcones» priorizan el alza de tasas para combatir la inflación. Las «palomas», en cambio, favorecen tasas más bajas para estimular la actividad económica.

Doce miembros integran el comité de política monetaria de la Fed y tienen derecho a voto. Su misión consiste en fijar las tasas de interés con dos objetivos: favorecer el máximo nivel posible de empleo y preservar la estabilidad de los precios.

Los precios aumentaron un 4,1% interanual en mayo en Estados Unidos, de acuerdo con el índice PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed. Esto supone un ritmo dos veces superior a la meta de la institución, de 2% anual. Al mismo tiempo, el desempleo permanece bajo, a 4,2%.

– Posibles discrepancias –

«Lo importante es observar cuántos miembros de la Fed están dispuestos a votar por un alza de tasas» en esta reunión, afirmó Swonk, que anticipa posiciones divergentes.

En junio, durante la primera reunión presidida por Warsh, la decisión fue unánime.

Desde entonces, Warsh ha reiterado su compromiso de restablecer «la estabilidad de precios», sin decir cómo.

Un aumento de tasas representaría un escenario muy desfavorable para el presidente Trump, que prometió reducir la inflación y también los costos de financiamiento.

Antes de designar a Warsh —de quien no oculta que espera una política monetaria más flexible—, el mandatario emprendió una dura campaña contra Jerome Powell, quien presidió la Fed por ocho años (2018-2026).

Warsh declaró recientemente ante el Congreso que «seguirá haciendo su trabajo» si llega a convertirse en blanco de las críticas del Ejecutivo.

También ha repetido que valora la idea de tener «una buena pelea de familia» en las reuniones de la Fed, en alusión a debates intensos, poco convencionales y nada encorsetados.

La caída de los precios de los combustibles ofreció cierto alivio a los consumidores estadounidenses en junio. Pero ese respiro fue antes de la reactivación de las hostilidades en el Golfo este mes, que hizo repuntar los costos de la energía.

Los economistas señalan otras fuentes de tensión: los aranceles de Trump, que encarecen las importaciones, y el frenesí en torno a la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos.

El boom de la IA impulsa la actividad económica en Estados Unidos y la fortuna de los tenedores de acciones. Pero también alimenta el malestar de muchos consumidores, sobre todo entre quienes ven aumentar sus facturas de electricidad.

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