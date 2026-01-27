La Fed se reúne sin perspectivas de recortes de tipos en Estados Unidos

2 minutos

Washington, 27 ene (EFE).- La Reserva Federal (Fed) inició este martes un encuentro mensual del que no se esperan recortes de tipos en Estados Unidos, en un momento en el que la entidad considera que su política monetaria está en posicionamiento neutral para encarar presión inflacionaria y debilidad del mercado laboral.

Los analistas no prevén ningún movimiento por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) -que ya rebajó en un cuarto de punto el referencial en su anterior reunión de diciembre hasta dejarlo en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %-, sobre todo después de que las actas del encuentro apuntaran a que el banco emisor podría no mover ficha en los próximos meses.

Aunque hay visos de división entre los miembros con derecho a voto en el comité, las minutas dejaron claro que varios sugirieron que «probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo».

«Los miembros del FOMC quieren observar avances concretos en la inflación antes de recortar aún más las tasas de interés. Esto llevará tiempo y respalda la idea de posponer hacia el final (de 2026) cualquier ciclo adicional de recortes», han asegurado Erik Weisman y Kish Pathak, economista jefe y analista de renta fija respectivamente de MFS Investment Management.

Además, el buen rendimiento del PIB en el tercer trimestre del año anterior en EE.UU. y las buenas perspectivas para los datos de los últimos tres meses de 2025 parecen conceder un cierto colchón a la Fed para mantener la prudencia.

A esto se une el inédito clima de coacción ejercido por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca, que han llevado al presidente de la Fed, Jerome Powell, ante los tribunales por un supuesto caso de fraude en la remodelación de la sede del organismo que muchos consideran una nueva muestra de las presiones del republicano para rebajar el precio del dinero.

Trump volvió a insistir hoy a los medios en que quiere «ver bajar los tipos» mientras se espera que en cualquier momento anuncie a su candidato para sustituir a Powell, cuyo mandato expira en enero, al frente de la Fed.

Algunos creen que el mandatario -que ha dicho estar decantado por el exgobernador de la Fed Kevin Warsh o por su asesor económico Kevin Hassett- podría incluso anunciar mañana miércoles su decisión al cierre de la reunión del FOMC. EFE

