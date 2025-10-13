La Federación de Municipios pide no redirigir a defensa los fondos de la UE para ciudades

Bruselas, 13 oct (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, se opuso este lunes a que los fondos que reciben las ciudades europeas se transfieran a otras prioridades como la Defensa, dentro del próximo marco presupuestario europeo (2028-34).

«Evidentemente tiene que haber gasto en Defensa, claro que sí, pero que no sea a costa de los fondos que debemos recibir los ayuntamientos para hacer las ciudades más sostenibles», sostuvo García-Pelayo.

La regidora jerezana mencionó la importancia de que el dinero comunitario se dedique a ámbitos como la limpieza de las ciudades, el «transporte en condiciones», las escuelas y los parques, en declaraciones a los medios tras su participación en la sesión plenaria del Comité de los Regiones que se celebra este semana en Bruselas.

«Lo que no puede ser es que se nos quite dinero a los ayuntamientos para otras políticas que no son de los ayuntamientos», aseguró García Pelayo, perteneciente al Partido Popular y quien también pidió que se escuche la voz de las ciudades en las negociaciones sobre el nuevo marco presupuestario.

La propuesta presentada en el mes de julio por parte de la Comisión Europea y que ahora tiene que ser negociada con los Veintisiete y la Eurocámara fusiona por primera vez las ayudas agrícolas y los fondos que reciben las regiones europeas.

Este gran fondo aglutinará unos 865.000 millones y más de la mitad equivaldrían a los antiguos instrumentos que componen la actual Política de Cohesión (Feder, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión).

Sin embargo, el borrador sólo obliga a los países a destinar al menos 218.000 millones a las regiones menos desarrolladas y un 14 % a objetivos sociales. EFE

