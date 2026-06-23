La Federación de Tiro de Puerto Rico pide reconsiderar decisión sobre abanderado

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San Juan, 23 jun (EFE).- La Federación de Tiro de Puerto Rico pidió este martes al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) que reconsidere a Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderado de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras retirarle esa designación el lunes.

En una carta del presidente de la Federación de Tiro de Puerto Rico, Luis E. Valladares Montalvo, a la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, plantea una preocupación estrictamente institucional sobre la validez de dejar sin efecto una decisión adoptada por el Pleno del organismo olímpico.

Según enfatiza Valladeres Montalvo, la Constitución del Copur establece que dicho cuerpo es el órgano supremo de la institución y que sus determinaciones no son apelables.

«A la luz de estas disposiciones constitucionales, respetuosamente le solicito que reconsidere y revise la acción tomada por el Comité Ejecutivo al dejar sin efecto una determinación adoptada válidamente por el Pleno», expresa Valladeres Montalvo en su misiva.

«Entiendo que dicha actuación merece una cuidadosa evaluación para asegurar su conformidad con la Constitución del COPUR y con los principios de gobernanza que rigen nuestra organización», enfatiza.

El tirador Bermúdez fue anunciado junto a Nathalys Ceballos, jugadora de balonmano, como los abanderados en la ceremonia de apertura en República Dominicana.

No obstante, este lunes, el Copur informó la retirada de Bermúdez como abanderado sobre unos hechos ocurridos en 2019, «que pudieran no ser cónsonos con los principios establecidos en la Constitución del Copur y con los valores que un abanderado y el olimpismo representan», indicó la organización olímpica en un comunicado.

Según documentos judiciales, una mujer solicitó una orden de protección al amparo de la Ley 148 por alegados hechos ocurridos en diciembre de 2018.

Ese mismo día, el tribunal emitió una orden de protección ex parte y ordenó la entrega de las armas de fuego de Bermúdez.

Posteriormente, el 3 de enero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia expidió una orden de protección con vigencia de un año tras una vista en la que comparecieron ambas partes.

Bermúdez apeló la determinación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden el 13 de marzo de 2019, modificando únicamente el lenguaje relacionado con la entrega temporal de las armas mientras la orden permaneciera vigente.

Pese a todo ello, Valladares Montalvo sostuvo que su planteamiento trasciende la figura de Bermúdez y se concentra en las facultades del Pleno, organismo que originalmente eligió al tirador para portar la bandera de Puerto Rico en la ceremonia de apertura de las justas regionales.

«Más allá de cualquier consideración relacionada con la persona seleccionada, me preocupa profundamente la implicación institucional de dicha determinación», escribió Valladares.

La resolución del Copur también aclaró que la determinación no constituía un juicio sobre la posible veracidad de alegaciones relacionadas con Bermúdez y anunció que no se designaría un sustituto masculino, por lo que Ceballos quedó como única abanderada de Puerto Rico. EFE

jm/car