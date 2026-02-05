La Federación Internacional de Periodistas critica los despidos en el Washington Post

Bruselas, 5 feb (EFE).- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) censuró este jueves los «recortes masivos» de personal en el Washington Post y recordó que, «en estos momentos críticos, el futuro del periodismo y de una sociedad informada depende de la capacidad de los periodistas para exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder».

La federación se unió a su afiliada, NewsGuild-CWA, para criticar la decisión del periódico y solidarizarse con los afectados, «aproximadamente un tercio de la plantilla», después de «semanas de incertidumbre y rumores sobre despidos generalizados, durante los cuales la dirección guardó silencio», indicó en un comunicado.

El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, calificó de «catastrófico» lo que está sucediendo en el diario.

«Estamos presenciando el desmantelamiento de lo que solía ser uno de los periódicos más respetados de Estados Unidos. Hoy nos solidarizamos con los periodistas del Post tras esta devastadora cifra de despidos. No hay prensa libre sin periodistas que rindan cuentas», señaló.

Esta ronda de despidos «es la última de una serie de recortes de personal y bajas desde que la crisis financiera azotó al Post», indicó la FIP, que recordó que a finales de 2023 el periódico había perdido la mitad de su audiencia y medio millón de suscriptores.

La víspera el Washington Post informó a su ​personal de que haría centenares de despidos que llevarían a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud.

El anuncio supone un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el ‘Watergate’ o los ‘Papeles del Pentágono’. EFE

