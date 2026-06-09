La Federación Venezolana quiere que más niñas jueguen fútbol en los próximos cuatro años

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Caracas, 9 jun (EFE).- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este martes su Plan Integral de Desarrollo que tiene como objetivo incorporar a unas 3.000 niñas al fútbol venezolano, así como implementar programas de capacitación y de crecimiento profesional a 625 entrenadoras registradas.

«Nosotros nos hemos planteado estar entre las mejores selecciones a nivel sudamericano en los próximos años, ya hemos podido conseguir algunos objetivos (…) pero la idea es que al momento de que se hagan las proyecciones, Venezuela esté siempre entre esas posibilidades», señaló el director de Desarrollo y Competiciones de la FVF, Luis Giménez, en rueda de prensa.

Giménez dijo que este plan no parte de cero sino que viene gestándose como parte de un proceso de aprendizaje que ahora se esquematiza con el apoyo de la FIFA y de Conmebol.

Asimismo, dijo que este jueves comienza el programa de formación para gestores del fútbol y las selecciones nacionales, con el objetivo de ir formando una identidad unitaria en toda la FVF.

En cuanto al fútbol femenino, Giménez sostuvo que hay un censo de 24.803 jugadoras registradas, 625 entrenadoras, así como 2.049 árbitros en el sistema.

«Hay una base de datos que nos permite plantearnos objetivos a corto, mediano y largo plazo porque son medibles», explicó.

El objetivo, prosiguió, es incorporar a 3.000 jugadoras en los próximos cuatro años entre las categorías de Sub-7 y Sub-17, además de integrar a 500 niñas en fútbol sala con el apoyo del Ministerio de Educación y el de Deportes que organizan torneos de esta disciplina en las escuelas.

Giménez señaló que también se estableció una estrategia para concentrar la Liga femenina venezolana a ocho equipos para «mejorar la calidad» del torneo.

«Hay temas que para mejorar el producto necesitamos de mucho contacto con los clubes y poder tener el talento todo junto nos da una ventaja competitiva, que nos permite poder hacer microciclos con mayor regularidad y nuestras selecciones pueden fortalecerse aún más», apuntó.

La selección femenina de Venezuela se enfrentará este martes con Uruguay, en la última jornada de la Liga de Naciones, con la misión de sellar una plaza en la repesca del Mundial de Brasil 2027.

Venezuela ha participado dos veces en la Copa Mundial Femenina Sub-20, tres veces en Copa Mundial Sub-17 y una vez en los Juegos Olímpicos de la Juventud. EFE

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