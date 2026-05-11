La Feria del Libro de Buenos Aires cierra su 50° edición y supera el millón de visitantes

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Buenos Aires, 11 may (EFE).- La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cierra este lunes sus puertas tras más de 1.340.000 de visitantes, casi un 10 % más que en 2025, consolidándose como uno de los principales encuentros culturales de habla hispana.

La feria, que concluyó este domingo, contó con 380 stands, 480 expositores nacionales e internacionales y 1.587 sellos editoriales.

En esta edición participaron 14 países y Perú fue el país invitado de honor, con un espacio de 500 metros cuadrados dedicado a la promoción cultural y editorial.

Entre los eventos más destacados de la feria resaltaron el acto inaugural compartido por las escritoras argentinas Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada y la presencia del sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan, ambos premios Nobel de Literatura.

Según los organizadores, entre los eventos con más público estuvieron las presentaciones de los escritores Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro, Leonardo Padura, Arturo Pérez-Reverte y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La programación cultural de la feria, que comenzó el 23 de abril, incluyó más de 1.300 actos y actividades, además de más de 5.300 firmas de autores.

La próxima edición se celebrará entre el 29 de abril y el 17 de mayo de 2027 y tendrá a España como país invitado de honor. EFE

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