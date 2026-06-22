La Feria del Libro de Lisboa cierra con 870.000 visitantes y refuerza su peso cultural

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Lisboa, 22 jun (EFE).- La Feria del Libro de Lisboa, uno de los principales acontecimientos culturales de Portugal y la gran cita anual del sector editorial luso, cerró este domingo su 96ª edición con unos 870.000 visitantes durante diecinueve días en el Parque Eduardo VII, en el centro de la capital portuguesa, informó hoy la organización.

El certamen, organizado por la Asociación Portuguesa de Editores y Libreros (APEL), reunió este año a 128 participantes, 350 pabellones y más de 900 sellos editoriales, lo que volvió a convertir el recinto en la mayor librería al aire libre del país.

La feria, que forma parte del calendario cultural lisboeta y atrae cada año a lectores, autores, editores y libreros, contó con más de 3.300 actividades, entre ellas unas 2.100 sesiones de firmas de libros, más de 600 presentaciones y lanzamientos editoriales, debates, encuentros con escritores, actividades familiares, conciertos y cine.

La edición de 2026 estuvo marcada por la buena acogida de nuevas experiencias culturales, como las tres sesiones de cine al aire libre del ciclo “Cine Sábado”, que agotaron las plazas disponibles, y las sesiones de “silent listening”, una propuesta que permitió al público escuchar obras literarias en formato de audio.

Según datos del Panel de Movilidad IPSOS APEME 2026 citados por la organización, la feria recibió 870.000 visitantes, con un aumento del 50 % en la presencia de niños de hasta 12 años.

“El verdadero éxito de la feria se mide por la capacidad de prolongar este entusiasmo mucho más allá de estos diecinueve días”, afirmó el presidente de APEL, Miguel Pauseiro, quien defendió que la energía generada en el Parque Eduardo VII debe trasladarse a librerías, bibliotecas, escuelas y hogares portugueses durante todo el año.

La dimensión digital del certamen también creció respecto a 2025: la web oficial superó los 3,3 millones de visualizaciones, frente a los cerca de tres millones del año anterior, y los usuarios únicos aumentaron de 179.000 a 212.000.

En redes sociales, los contenidos de la Feria del Libro de Lisboa alcanzaron 12,4 millones de visualizaciones entre marzo y junio de 2026, casi el doble de los 6,5 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La organización no difundió una cifra global de facturación, pero aseguró que la mayoría de editoriales y librerías participantes registró aumentos de ventas de entre el 5 % y el 10 % respecto a la edición anterior. EFE

mf/ah