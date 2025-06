La Feria del Libro de Santo Domingo aspira a alcanzar el millón de visitantes

Madrid, 10 jun (EFE).- La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre próximos, aspira a alcanzar el millón de visitantes, aseguró este martes el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo.

El ministro fue entrevistado en Tribuna EFE-Casa de América en Madrid por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez.

La feria que acogerá la Plaza de la Cultura de la capital dominicana experimenta «un aumento significativo en los últimos años», al pasar de unas 200.000 a cerca de 800.000 personas, y «proyectamos tener ya por vez primera una cifra superior al millón de visitantes en esta edición», afirmó.

En esta 27 edición trabajan además para logar una mayor representación de escritores de otros países, indicó, con la presencia de autores como el novelista francés Jean-Marie Gustave Le Clezio, Premio Nobel de Literatura en 2008, invitado de honor este año.

Para ello, República Dominicana tuvo en mayo pasado presencia en la feria de Bogotá y estos días en Madrid, en el objetivo de «insertarse en ese circuito ya programado de ferias internacionales» y que a su vez «permita una mayor proliferación de la escritura dominicana» en el exterior, declaró el ministro.

Esta feria de diez días en la capital dominicana tendrá a partir de ahora fecha fija, pues el haberse celebrado en varias fechas de año en año limitaba la presencia internacional.

«No permitía la planificación de los escritores internacionales y de visitantes internacionales. Si no sé cuándo es la feria, si no tengo una fecha exacta, no puedo programar. No puedo programar esos viajes, porque probablemente si yo estoy en este mundo literario, me coincide con otros lugares», manifestó Salcedo.

El año pasado, por ejemplo, coincidió con la de Guadalajara en México, una de las más importantes en el calendario mundial. EFE

