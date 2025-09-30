La Feria Internacional del libro Liber será en Madrid con 13 países y Chile como invitado

Madrid, 30 sep (EFE).- La Feria Internacional del Libro (Liber 2025) se celebrará en Madrid, del 7 al 9 de octubre, con la presencia de 248 editoriales de 13 países, que presentarán la panorámica del sector y con Chile como país invitado de honor que conmemorará los 80 años del Premio Nobel a Gabriela Mistral.

En rueda de prensa para presentar esta 43 edición de la feria, promovida por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el presidente de la federación, Daniel Fernández, destacó como novedades el Salón de Derechos, dedicado en exclusiva a la compraventa y negociación de derechos de autor y traducción, y el espacio Ágora para debatir sobre las últimas tendencias.

En la presentación, Fernández destacó el reflujo de la marea lectora que crece en España desde la pandemia con una pirámide que se ensancha en la franja de 14 a 24 años, donde el 75 % se declara lector por placer, además de un aumento de ventas de libros en librería, entre el 4 y 5 %.

La proyección internacional del libro español

Según informó Fernández, de los 248 expositores, 216 son españoles y 32 de otros países; y es que la proyección internacional del libro español será uno de los grandes ejes de esta edición.

Las jornadas profesionales de Liber 2025 se articulan en esta edición en torno a cuatro bloques temáticos: innovación, capacitación, comercialización y sostenibilidad.

Más de 70 actividades con expertos nacionales e internacionales analizarán desde el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la creación y distribución de libros hasta las audiencias emergentes, los modelos de venta y las competencias necesarias para los profesionales del sector.

El programa incluirá sesiones dedicadas a cuestiones de actualidad, como los reglamentos europeos sobre deforestación, la situación del mercado del libro en Ucrania o los programas de traducción impulsados desde países como República Checa y Grecia.

También se celebrará la VI Jornada del Libro Religioso y se presentará el ‘Mapa de las letras colombianas’.

Además, el premio a la autora iberoamericana más destacada se concederá a la española Rosa Montero, el premio Liber al fomento de lectura en medios de comunicación al periodista y divulgador español Antonio Martínez Asensio, el galardón a la mejor adaptación audiovisual a la película mexicana ‘Pedro Páramo’, el premio Liber ‘Boixareu Ginesta’ al librero del año a la librería Serendipia de Ciudad Real (España) y el premio Liber para el fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.

Liber 2025 cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Acción Cultural Espñoal (AC/E), ICEX España Exportaciones e Inversiones, la Asociación de Editores de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. EFE

