La feria TEFAF tienta a coleccionistas en EEUU con obras de Hockney, Lalanne y Carrington

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Nueva York, 14 may (EFE).- La feria de arte TEFAF, en su edición de Nueva York, busca a partir de este jueves tentar a los coleccionistas en Estados Unidos con codiciadas obras de artistas como David Hockney, François-Xavier Lalanne y Leonora Carrington.

El evento dio el pistoletazo de salida a la temporada de subastas y ferias que toman la Gran Manzana precisamente en un momento en que el mercado del arte mira con cierto optimismo al futuro, tras observarse un crecimiento en ventas por primera vez en dos años.

Casi 90 galerías procedentes de 15 países cortejaron hoy, entre champán y ostras, a un selecto grupo de coleccionistas antes de la apertura de puertas oficial, que será mañana, con obras de arte moderno y contemporáneo, muebles de diseño, antigüedades y joyería.

Entre las piezas más destacadas estaba ‘Dancers with audience and orchestra’, un cuadro casi inédito pintado por Hockney el año pasado, así como una escultura de pato (‘Canard’) de Lalanne, que en los últimos años se ha convertido en superventas con sus series de animales.

El galerista León Tovar, recién llegado de la Bienal de Venecia, llevaba una muestra de arte latinoamericano en la que destacaba ‘El gato’, una pintura de la surrealista mexicana Leonora Carrington que rozaba 3 millones de dólares y en apenas unas horas fue reservada por un marchante.

Tovar, que también ofrece cuadros de Rufino Tamayo, Marcelo Bonevardo y Wifredo Lam, y una escultura de Gonzalo Fonseca, aseguró a EFE que el interés por el arte latinoamericano sigue «creciendo a pasos agigantados» y las obras están «por debajo de los precios» de mercado.

Como ejemplo, recordó la subasta de un Carrington en 2024, ‘Les distractions de Dagobert’, que elevó el récord de la artista de 3,3 millones a 28,5 millones de dólares.

No hace falta irse lejos para ver que otros galeristas conocen esa demanda: el ‘stand’ vecino, de la galería Beck & Eggeling, con sede en Alemania, lucía un cuadro abstracto del chileno Roberto Matta, ‘Composition grise’, flanqueado por esculturas del español Manolo Valdés.

Su dueño, el galerista Michael Beck, explicó que el Matta procede de la colección de la familia Rothschild y, aunque no es su oferta tradicional, era una «pieza magnífica» con la que buscaba cubrir ese interés, que en muchos casos viene deñ coleccionista latinoamericano.

Beck, representante del español Valdés desde hace décadas, coincide con los expertos en que el mercado del arte vuelve a ser «sólido» y dice que basta con «mirar las subastas», que apuntan a un nuevo ciclo alcista tras lograr grandes recaudaciones en los últimos meses.

La feria estará abierta al público hasta el 19 de mayo en el histórico edificio Park Avenue Armory, jornada en la que empieza el grueso de las subastas de arte en las casas Sotheby’s y Christie’s. EFE

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