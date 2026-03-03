La FIDH denuncia violaciones del derecho humanitario por parte de EE.UU., Israel e Irán

2 minutos

París, 3 mar (EFE).- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció este martes «violaciones del derecho internacional humanitario» por parte de Estados Unidos, Israel e Irán y urgió a los miembros de la ONU a que adopten medidas para proteger a la población civil.

«Las acciones de Estados Unidos y de Israel constituyen, una vez más, una violación del derecho internacional relativo a la legítima defensa y del derecho internacional humanitario», aseveró en un comunicado la FIDH, cuya sede está en París.

Para esta organización, los ataques israelo-estadounidenses solo han servido para «desestabilizar aún más la región» de Oriente Medio, al impactar en la población civil y mermar las infraestructuras de la zona.

Asimismo, la FIDH consideró que «los ataques llevados a cabo por Irán en represalia contra infraestructuras civiles» constituyen igualmente «una violación del derecho internacional humanitario y deben ser, ellos también, condenados explícitamente».

La federación pro derechos humanos denunció que «al menos 175 personas, entre ellas una mayoría de niños» han muerto a causa de un ataque en una escuela primaria en Minab, al sur de Irán.

«Mientras tanto, los ataques iraníes en represalia han tenido como objetivo no solo bases militares estadounidenses en la región, sino también hoteles y edificios en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait», advirtió la FIDH.

Por ello, pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas que pongan en marcha los mecanismos pertinentes de derechos humanos que garanticen «la protección de la población civil, la apertura de investigaciones independientes, la preservación de pruebas y el acceso a las vías de justicia».

«Una transición democrática en Irán debe basarse en medios legales y dentro de un marco multilateral», cerró el organismo. EFE

