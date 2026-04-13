La fiebre futbolera y la música se unen en ocho conciertos antes del Mundial en México

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Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La fiebre mundialista conquistará los escenarios de la música en México días antes de la inauguración del Mundial de fútbol, en la capital mexicana, pues, el próximo 2 de junio, se celebrará ‘Gol de Oro’, un evento en el que ocho conciertos simularán un campeonato de este deporte con géneros que van desde el rock hasta la cumbia.

“Queríamos generar una experiencia que realmente se acerque lo más posible a esa emoción y a esa experiencia que se siente en un partido de fútbol”, dijo Juan de León, uno de los organizadores del encuentro en el que destaca la participación de artistas internacionales y nacionales como Kinky, Ximena Sariñana, Silvestre y La Naranja, Natalia Lacunza y Sonido La Changa.

Incluso contó que la selección de las bandas estuvo basada en los países clasificados para el Mundial 2026, por ello, la presencia de grupos originados en España, Argentina, Colombia, Alemania, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y México, siendo estos dos últimos anfitriones de la próxima Copa de la FIFA.

La programación tiene contemplada la participación de 16 bandas, que estarán enfrentadas en dos equipos, para que puedan competir con el talento de su voz y el manejo de sus instrumentos musicales arriba del escenario del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, el cual será transformado en una cancha de fútbol.

“El primer artista hará un set de 45 minutos, le sigue el otro grupo, con otro set de 45 minutos, y después vendrá el momento más emocionante: el gol de oro, donde cada banda sacará, en 15 minutos, sus mejores jugadas”, explicó De León en una conferencia de prensa.

Al encuentro con los medios asistieron los integrantes de La Tremenda Korte -grupo de ska mexicano, que el 6 de junio disputará contra Los Rabanes- quienes recordaron que este espacio también servirá para decir “no a la guerra en una coyuntura de tanta violencia”.

En el cartel del evento se apreció una menor representación de talento femenino frente al masculino, pues solo aparecen nombres de mujeres como la artista mexicana Ximena Sariñana, la española Natalia Lacunza, la colombiana Andrea Echeverri, por Aterciopelados, o Belly Hernández, por Dorian.

Sobre ello, Sariñana dijo a EFE que este es un ejercicio en el que se “sigue peleando” para que estén presentes las artistas femeninas en los carteles de los festivales.

“Qué chido (bueno) que haya una representación femenina y estamos trabajando para que haya más”, destacó la intérprete de ‘Aire soy’.

Los ocho conciertos, promovidos por la empresa Ocesa se celebrarán del 2 al 9 de junio, dos días antes de la inauguración del Mundial en Ciudad de México, y destacarán por su diversidad en interpretación de géneros musicales. EFE

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