La fiesta celta regresa a Cáceres con el festival de música ‘Irish Fleadh’ más ambicioso

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Dublín, 17 jun (EFE).- El ‘Irish Fleadh Cáceres’ presentó este miércoles en Dublín el programa de la XXII edición de un festival considerado como una de las principales celebraciones de la música tradicional irlandesa en el sur de Europa, con un cartel que encabezan este verano, entre otros, ‘The Armagh Rhymers’ o la banda española ‘Folkin Green’.

La edición «más ambiciosa» de su historia, según sus responsables, se celebrará entre los próximos 17 y 20 de septiembre e incorporará nuevas iniciativas culturales y medioambientales para reforzar su proyección internacional y vínculos con el territorio extremeño.

Fiesta con sabor celta dentro de un programa ampliado a cuatro días, lo que permitirá, destacan, incrementar en un 42 % el número de actuaciones musicales, pasando de las siete habituales a un total de diez conciertos en el escenario principal de la Plaza de Santa María, en pleno casco histórico de Cáceres.

Durante el acto de este miércoles en la embajada española en Irlanda, sus organizadores avanzaron que esta edición resaltará el «compromiso del festival con la sostenibilidad y la descentralización cultural» a través de una novedosa iniciativa.

Música, mitología y talleres de educación ambiental

De la mano del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, el proyecto ‘Agua y Naturaleza: un viaje internacional de concienciación medioambiental’ llevará a la irlandesa ‘The Armagh Rhymers’ a recorrer cuatro municipios de la provincia durante la semana previa al festival.

Los miembros de esta legendaria compañía de música, teatro y narración oral, ataviados con sus llamativas máscaras y vestuarios, combinarán mitología celta, música y educación ambiental en una serie de talleres participativos centrados en la conservación del agua y el reciclaje.

La organización considera que esta propuesta contribuirá a fortalecer la cohesión territorial y acercar la cultura internacional a las zonas rurales de la provincia, en un momento que se promueve asimismo la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031.

El festival abrirá su primera jornada con un aperitivo servido por los grupos españoles ‘Bolboreta’ y ‘JDC’, antes de que los artistas reciban al día siguiente la tradicional bienvenida, a la que seguirá una multitudinaria «sesión lenta» en el Foro de los Balbos y la principal cita nocturna después con ‘Folkin Green’, los británicos ‘The Kilbride Brothers’ y los belgas ‘Sanseveria’.

La tercera jornada concentrará la mayor parte de las actividades, en un ‘súpersábado’ que incluirá talleres para músicos profesionales, propuestas familiares y un concierto didáctico bilingüe de ‘The Armagh Rhymers’.

También desfilarán por las calles de la amurallada Cáceres gaiteros de Irlanda y España (Ortigueira y Valladolid), mientras que en el escenario principal actuarán al caer el sol algunas de las bandas más destacadas del género, como ‘The Craic Addicts’, ‘The Crankie Box’, ‘Réalta’ y ‘Jiggy’.

El ‘Irish Fleadh Cáceres’ cerrará cuatro intensos días con una emotiva sesión de despedida en la Plaza de Santa María, en un ‘slán go fóill’ (hasta pronto en gaélico) por el que se brindará con más actuaciones en diferentes puntos de la ciudad hasta, como cada noche, bien entrada la madrugada. EFE

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