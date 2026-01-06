La Fiesta de Reyes convierte las favelas de Río en escenario de música y tradición

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro (Brasil), 6 ene (EFE).- Bufones con máscaras demoniacas abren paso a decenas de cariocas en las favelas en Río de Janeiro al ritmo de samba y caxambú, en una original celebración del Día de Reyes, este martes, en la que la tradición católica se funde con raíces portuguesas, africanas e indígenas.

El cortejo, conocido en Brasil como Folia de Reis (Fiesta de Reyes), recorre las calles de varias comunidades pobres de Río de Janeiro con cantos, instrumentos y llamativos disfraces para evocar la llegada de los tres Reyes Magos.

En el Morro da Formiga, ubicado en el barrio de Tijuca que también alberga al mítico estadio Maracaná, el grupo A Brilhante Estrela de Belém mantiene viva esta práctica cultural.

Una tradición de años

La Folia de Reis representa simbólicamente el viaje de los Reyes Magos (Gaspar, Melchor y Baltasar) guiados por la estrella de Belén para adorar al Niño Jesús, en una mezcla de devoción religiosa, folclore y cultura.

La de esta comunidad, como las de otras favelas de Río y de Brasil, es resultado de una tradición que ha pasado de generación en generación desde hace varias décadas.

Claudio José de Jesus, cabeza, guía y fundador del cortejo, comenzó a integrar una folía desde niño, hace ya 30 años, y desde hace una década está al frente de A Brilhante Estrela de Belém.

Cada 6 de enero sus integrantes salen del morro para visitar hogares, iglesias y comunidades vecinas, llevando cantos proféticos, ritmos afrobrasileños y la simbólica estrella que guía el cortejo.

Cada folía está formada por un maestro, instrumentistas y los célebres bufones, más conocidos como payasos, aunque su apariencia en vez de rostros sonrientes sea la de figuras demoniacas que representan la dualidad entre el mal y la protección divina.

Estos personajes, que abren camino, protegen la bandera sagrada y animan la jornada con humor, acrobacias y bromas, representan a los soldados de Herodes que ahora son los defensores de Jesús.

«Hoy también se les conoce como ‘soldados arrepentidos’, porque antes eran perseguidores de Jesús y ahora son sus seguidores», dijo a EFE Claudio José, cariñosamente llamado mestre Xaxo.

Una fiesta de grandes y chicos

La modesta sede donde A Brilhante Estrela de Belém guarda los instrumentos y parte de la indumentaria de sus integrantes se levanta en lo más alto del cerro, al final de una empinada escalera de piedra que parece eterna y que se termina sin aliento.

Antes de caer la tarde un pito suena. Es el mestre Xaxo dando la orden de arranque. Cada quien se ubica en su puesto, la percusión empieza a tocar y, al ritmo de la música, los payasos y bufones empiezan el descenso del morro en medio de danzas y acrobacias.

Las calles de la favela se paralizan y el rojo brillante de los uniformes del cortejo inunda cada rincón del trayecto.

Habitantes de todas las edades acompañan con curiosidad la folía, pero son los niños el público principal.

Los bailes, las máscaras y los coloridos trajes de payasos y bufones son los que más les llama la atención.

Pero también el estandarte con la estrella que lidera el cortejo; los Reyes Magos, las marías y, por supuesto, la banda musical.

En las favelas de Río la Folia de Reis es un evento comunitario que refuerza la unión vecinal y la preservación cultural. Para muchos, es el verdadero inicio del año. EFE

